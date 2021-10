El presidente de la FIFA Gianni Infantino califica de "costumbres idiotas" los gritos homófobos en los estadios

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre los recientes castigos que ha impuesto el máximo organismo a las federaciones por los gritos homófobos que se han vivido en los estadios durante las eliminatorias. México, uno de los países donde más se ha trabajado para erradicarlo, está dando un paso y el presidente del ente rector del fútbol lo alabó.

Infantino llamó "costumbre idiota" el uso de gritos racistas y homofóbicos que usan los fanáticos para sacarse la frustración en los escenarios. En México se le grita al portero rival cuando hace su despeje, mientras que en los países centroamericanos se enciende el público contra el rival con gritos homófobos en coro.

“Sé que la Federación Mexicana de Fútbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios. Tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, dijo Gianni Infantino en una conferencia de prensa en FIFA.

Aficionados hondureños lanzaron gritos homofóbicos durante los partidos de la Bicolor en el Olímpico y Honduras recibió multa económica.

Y es que las federaciones han sido duramente golpeadas en Concacaf. A Panamá lo obligaron a jugar a puerta cerrada el próximo juego de local, a El Salvador y Honduras les cerraron una gradería y fuertes multas económicas. México disputó ante Jamaica el primer juego de la octagonal a puerta cerrada.



“Cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, es el Comité de disciplina, si es necesario el de apelaciones, los que se ocupan de esos casos, como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos", contó Infantino.

Luego agregó: "Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios gritos racistas. Qué educación, queremos a nuestras familias en los estadios, queremos que las niñas y niños se apasionen al fútbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”, comentó Gianni.