"Bolillo" Gómez en su presentación con Honduras: "La eliminatoria es para hombres que quieran triunfar"

Con su semblante de buen humor, sacando algunas bromas a los futbolistas, el entrenador colombiano, Hernán “Bolillo” Gómez, fue presentado como nuevo seleccionador de Honduras. El sudamericano dejó muchas perlas en su primer discurso: no promete milagros, quiere jugadores comprometidos y sobre todo, hay material humano para sacar adelante a este barco.

Gómez se puso nervioso al ver a más de 50 periodistas que llenaron la sala para darle cobertura a su presentación: "Nunca vi la Selección de Honduras en esta posición, pero vamos a luchar por sacarla. Con los valores y unión lo podemos lograr. Este escenario parece un antes y después de un partido del Mundial. Cuando miré todo esto (grupo de periodistas) me asusté y cuando me pongo nervioso es porque tengo los cinco sentidos bien. Muchas gracias por el recibimiento", comentó.

“Bolillo” no quiso vender humo, siempre fue directo y adelantó que la situación es complicada para Honduras: “Vamos a lucharla, es muy difícil. Estoy acá por el deseo de volver a un sexto mundial. Yo soy de objetivos y me han dado la oportunidad de volver y ese es un objetivo y esta Selección me puede llevar".

"Estoy acá porque siempre he tenido confianza en la Selección de Honduras. Siempre que la enfrenté y la vi jugar vi que era una selección con carácter, amor propio y sentido de pertenencia. El margen es bastante pequeño, pero si uno tiene racha de seis partidos perdidos, puede tener de ocho juegos ganados", dice El Bolillo.

MENSAJE DIRECTO A LOS JUGADORES: "Primero es que si un jugador va a la Selección Nacional, tiene que sobresalir en un club, además, que forme familia, que sea solidario. Que no sea trabajador de esos que tiene horario de 8 a 5 y que son las 5.00 pm dice, me voy, pero si es de esos que le falta algo, lo trabaja hasta las 6.00 pm. Hay que saber comer bien, vestir bien, hablar bien, comportarse bien. Si me dicen que no es fútbol, eso es formar gente para bien, no solo en las empresas, hay que formarlas como personas. Hay que ser amigos, solidarios y ayudar a los suyos. Si soy Arriaga y veo que Elis está con el balón por un lado, vamos donde él. Si sos buen futbolista, sabes jugar fútbol pero no sos buena persona, dañás el ambiente".

LOS PUNTOS QUE PROMETE HACER: "Qué pregunta más jodida. El error es mínimo. Yo le diré una cosa: los que comenzamos de cero y vamos a Estados Unidos y empatamos, sirve, y vas a Canadá o México y empatas, es bueno. Pero en la situación que estamos ahora, si vamos a México y empatamos, no ganamos un punto, perdimos dos. Esperemos a ver cómo hago, pero sí estoy asustado".

EL LLAMADO A LOS FUTBOLISTAS: "Yo siempre he visto que el jugador hondureño es guapo (entregado), no se rinde por eso quiero descubrir rápido porqué Honduras está en esa posición en la octagonal. La escogencia de jugadores es que se meten solos. Está mucho más difícil ahora. La eliminatoria es para hombres y profesionales que quieran triunfar, para gente que quiera liderar porque es lo más difícil que enfrenta un técnico y un futbolista; más difícil que jugar un Mundial. Hay gente que no le gusta algunos jugadores y otros que prefieren a los jóvenes; pero jugará el que está mejor".

EL RETO MÁS DIFÍCIL EN SU CARRERA: "Es la tarea más difícil y no quiero ser... los directivos saben que yo vine acá, más que lo económico, por el reto, porque creo en los jugadores, en la Selección. No quiere decir que la clasificaré a Qatar. No quiero solo venir a firmar un contrato por tres meses, quiero luchar y después cumplir una meta con ser el técnico del mundo con seis mundiales. Tenemos que luchar y me pongo nervioso, estoy asustado le dije a mis asesores como "Pacho" Maturana y Reinaldo Rueda que tengo susto (en venir a Honduras). El día que no tengo susto dejo de dirigir".

El entrenador de la Selección de Honduras, con una sonrisa tras vestirse con la camisa de la H que ahora tendrá que sudar. Fotos David Romero

NUEVOS JUGADORES: "Cada vez que me contratan es para ir a resolver problemas y lo tengo claro por la experiencia. Las puertas de la Selección están abiertas para todos los jugadores. Uno no echa a nadie, los futbolistas se meten y se sacan solos. Se meten por su capacidad y comportamiento, porque antes que sean futbolistas tienen que ser profesionales, y profesionales como personas".

FUTBOLISTAS QUE QUIERE VER: "Van a ver una Selección de Honduras que va a correr, mostrar solidaridad y que el país entienda. No quiero a nadie obligado, van a venir los jugadores que están dispuesto a sacar el país adelante".

LO QUE LE DICE A LA AFICIÓN: "Aquí lo que más necesitamos es de la gente que irá al estadio. Vamos a respetar a la que irá, independientemente del resultado, nos vamos a entregar todos por esta camiseta. El que se ponga esta camiseta se tiene que entregar y la gente se tiene que dar cuenta para que exista la energía. Si no hay una buena energía, en la espalda lo vamos a sentir. Queremos que la Selección sea el reflejo del país".

CONOCIMIENTO DE HONDURAS: "Conozco, aceptable, he visto que tiene jugadores rápidos, que tiene buenos defensas, tenemos un gran arquero. No digo nombres porque por allí se dicen muchas cosas. Yo trato por encima de muchas cosas, por más que conozca a Panamá, conocer más a Honduras, que sea una Selección de Honduras que se imponga con el estilo de Honduras independiente de lo que tenga Panamá o Costa Rica".

Los federativos, José Ernesto Mejía, Javier Atala, Jorge Salomón y Óscar Velásquez, junto al técnico "Bolillo" Gómez. Fotos David Romero

JUGADORES QUE LE LLAMAN LA ATENCIÓN: "En Centroamérica, el de Honduras es el mejor fútbol que se juega y que hay muchos colombianos aquí. No los conozco como la palma de mi mano la liga, no les voy a decir mentiras. He hablado con Reinaldo Rueda, con "Pisci" Restrepo, con técnicos colombianos que entrenan acá y me he estado informando. Las selecciones mayores no son difíciles de escoger. Yo salgo y hago una lista de 20, 17 los escogí yo. Yo vine a cumplir con ustedes, tengo que viajar mañana a Colombia y la semana entrante tengo que estar acá para andar en los estadios, hacer microciclos de unos días Qué te dictan estos entrenos; puede entrenar, no, pero se puede conocer a las personas. Quiero ver los jugadores de frente. ¿Quién no conoce a Elis y Moya? Yo quiero mostrarme como soy yo, ver cómo viven, porque uno como vive juega, aunque algunos no viven bien. Vuelvo martes o miércoles y comienzo a vivir acá para meterme en la sociedad".

EL TRABAJO QUE IMPLEMENTARÁ: "Soy muy exigente con el orden, me gusta que los 11 defiendan y que los 11 ataquen. En estas eliminatorias vi que no estuvo completo el equipo por lesiones, pero tiene lo que yo manejo, triangulaciones. Lo vi ante Costa Rica y Canadá. Si lo logramos hacer eso, podremos hacer un equipo fuerte. Además, hay algo más, la buena técnica que vi en algunos jugadores".

POCO TIEMPO DE TRABAJO: "Los técnicos de selecciones nos volvemos seleccionadores para buscar jugadores rápido e informar rápido el conocimiento, yo manejo eso. Espero que los muchachos me entiendan. El profesor Coito dejó un trabajo adelantado. Ustedes vieron el juego Canadá vs Honduras que se trabajó para ganar, otros no y el equipo se cayó. Creo que Coito me dejó el trabajo adelantado, hay que hacer 21 puntos, el máximo. Nunca nos vamos a rendir, vamos a luchar y eso me ayuda a mí, vamos a luchar hasta el final".

COMO LEVANTAR AL GRUPO: "Como dice el presidente, nunca nos vamos a entregar, nunca vi una selección de Honduras entregada, siempre la miré luchando hasta el final. Hay que poner más del 200% o 400% para salir del problema en qué estamos. Es con trabajo donde hay que dar mucho más de lo que hemos hecho".