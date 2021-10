Horarios y fechas: Así se jugará el cierre de la segunda vuelta en la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Fútbol de Honduras prepara para este fin de semana su vibrante cierre de la segunda vuelta del Torneo Apertura 2021 en donde podría haber muchas sorpresas en las diferentes agrupaciones.

Ahora con nueve clubes con boleto en mano para clasificar a los octavos de final, varios equipos pelearán por las siete plazas disponibles.

Real Juventud fue el primer conjunto en hacerse de su clasificación al acumular con 23 puntos sucedidos de siete triunfos, dos empate y ninguna derrota.

Para el sábado 23 de octubre se disputarán cinco encuentros y el domingo tendrá ocho juegos para cerrar la jornada.

JORNADA SÁBADO 23 DE OCTUBRE

-Atlético Junior vs FC Nacional (3:00 PM)

Atlético Esperanzano vs Lepaera FC (3:00 PM)

Olancho FC v Juticalpa FC (3:00 PM)

Atlético Independiente vs CD Choloma (3:00 PM)

Villanueva FC vs Parillas One ((3:00 PM)

San José vs Tela FC (3:00 PM)

JORNADA DOMINGO 24 DE OCTUBRE

Yoro FC vs Boca Junior (3:00 PM)

FC Alvarado vs Social Sol (3:00 PM)

Olimpia Occidental vs Deportes Savio (3:00 PM)

San Juan Huracán vs Real Juventud (3:00 PM)

Gimnástico vs Arsenal SAO (3:00 PM)

CD Inter vs AFFI Academia (3:00 PM)

CD Broncos vs Cedritos FC (3:00 PM)