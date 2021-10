"Bolillo" Gómez revela que firmó con Honduras hasta el siguiente proceso: “Si vamos al Mundial sigo y si no vamos, también”

En un extenso mano a mano en EXCLUSIVA con Diario DIEZ, el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez, confirma que ha firmado contrato con Fenafuth hasta el Mundial del 2026, pues no podía solo venir por tres meses.

El colombiano dejó claro que está complicado, pero al ver que el ofrecimiento no solo era sacar a Honduras del sótano de esta octagonal, puede trabajar un equipo que llegará fogueado rumbo a EUA-México y Canadá 2026 de su mano. Habló además de la disciplina en su camerino y lo que le pide a los jugadores.

Honduras es última con tres puntos en seis partidos disputados; se encuentra a seis de la zona de clasificación, pero mientras matemáticamente exista esa posibilidad, Bolillo tirará de la carreta hasta lograr romper las quinielas. Sobre la forma de su trabajo, seguirá usando la base que dejó Fabián Coito y le dará su toque, ese que espera sea el que le cambie el chip a los buenos futbolistas que considera, tiene Honduras.

Comienzo por la portada de DIEZ: Mi sueño es llevarlos al Mundial. ¿Qué le parecen estas palabras, tienen mucho peso ahora que tiene el primer contacto?

Es un sueño de volver al Mundial con una Selección como Honduras, sería mi sexto Mundial, es un sueño. Estamos en una situación crítica y el margen de error es mínimo. Estamos en crisis pero vamos a trabajarle duro para mejorar todos los problemas que tenemos.

¿Cuándo le hacen la llamada y le dicen que tienen una selección en coma, qué se le vino a la mente, cuál fue su sensación?

Trabajar en selecciones es un orgullo, vestir la camiseta y representar a un país es un orgullo, entonces, eso llama mucho la atención. Yo hablé con el presidente y me dijo que era hasta que termine esta eliminatoria. Yo le respondí: presi, yo voy le lucho para ganar y si vamos al Mundial sigo y si no vamos también, entonces, si voy y no clasificamos quedo como el eliminado y no es así. Entonces, el presidente fue muy sensato y me dijo; tiene razón. Vamos a lucharle, tenemos un margen mínimo muy pequeño, tenemos 24 puntos y hay que sacar 21, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a poner el 500% para darle una alegría al país, y todo es proceso… vamos a ver.

Muy sonriente llegó a la cita con Diario DIEZ el técnico colombiano Hernán Darío Gómez que tomó las riendas del cuadro hondureño.

Cuando lo nombraron miramos algunos comentarios de la gente que decían: Bolillo está loco, cómo va a ir a una selección eliminada, cómo es posible que alguien que sabe lo que es estar en un Mundial. ¿Qué le convenció?

El fútbol, la Selección, es una selección fuerte. A veces no me explico porque está en el último puesto porque tiene buenos jugadores, y hay 24 puntos, todo el mundo sueña y vamos a luchar. Vamos a trabajarle duro al proceso.

¿Hay más preocupaciones que certezas; estos días cómo han sido, de mucho desgaste antes de venir… qué nos puede contar?

Reuní mi cuerpo técnico de inicio y comenzamos a analizar videos. Uno ve los partidos pero no les pone tanta atención, pero cuando dice, voy a Honduras, allí si les pongo atención. Sacamos buenas conclusiones de que hay buenos jugadores, pero asusta, pero… a veces lo coge a una esas rachas de perder seis partidos pero le puede coger una racha de ganar seis. Está complicado. Por allí vi comentarios de colegas de ustedes en la transmisión de los partidos diciendo, adiós Qatar. La gente está con ese dolor de estar último, 18 puntos y tener tres. Me gusta el fútbol porque a uno siempre lo llaman a resolver problemas.

A usted le ha tocado resolver problemas cómo estos.

Sí, y es muy bravo, entonces vamos a ver. Hay buenos jugadores y se mira que son amigos, están tensos, angustiados porque Honduras no está para ser así.

¿Dónde estaba cuando lo llamaron de Fenafuth?

Estaba en Barranquilla en la inauguración de la sede de la selección Colombia que me había invitado la Federación cuando recibí la llamada. Hablé desde Barranquilla y eso es importante. Yo nunca que llegué a una selección o un equipo nunca lo hice por intermediarios o empresarios, siempre me llaman. Me llamó el presidente Pedro Chaluja de Panamá, Luis Chiriboga de Ecuador, los presidentes de Colombia, ahora me llama el presidente de la Fenafuth y eso es importante para un técnico porque no hay empresario, eso quiere decir que conoce mi trabajo y voy a tener un respaldo del patrón.

¿Sobre ese respaldo cuando está por resolver un tema bravo como esta eliminatoria; le hace ilusión continuar rumbo al 2026 algo que le plantearon?

Es más yo hubiera llegado acá y no hubiese iniciado la eliminatoria sería difícil. Sería la misma responsabilidad y también con susto. El que no tenga susto en esta responsabilidad mejor que se retire, entonces, sí, a mí siempre me gustó este equipo que fue difícil en Copas de Oro, campeón en la Uncaf en Panamá, estuvimos disputando mano a mano la eliminatoria a Rusia. Es un equipo que siempre ha ido a Mundiales, imagínate. ¿Quién no va a querer ir a un Mundial, sea en esta o en la otra? Es una opción linda para ir a un Mundial.

¿En el pasado se le acercó la Fenafuth para ofrecerle, sobre todo cuando terminó el proceso con Panamá porque se mencionó su nombre?

Es cierto, pero no hubo nada concreto. Sentí que tenía el nombre mío por allí pero no hubo llamada.

Vienen futbolistas para llamar y en concreto, Romell Quioto viene saliendo de un problema físico, Choco Lozano recién jugó con el Cádiz… todo esto, cómo le va a dar seguimiento, ya habló con alguno de ellos.

Todavía no, apenas vinimos hoy, firmamos contrato, estamos dándole la cara a la prensa, estoy conociendo cosas, pero tenemos mucho conocimiento. Antes que me llamara el presidente ya tenía un conocimiento de la Selección, ahora que me llamó tengo más claridad y a medida que pasen los días tendré acercamiento con los muchachos. Hay unos que desafortunadamente no pudieron estar juntos porque se lesionó uno, no pudo venir el otro, eso es parte del fútbol. El profe (Fabián Coito) no pudo tener su nómina completa, entonces, ojalá nosotros si la tengamos.

Apenas llega, pero la idea de tener una lista de los jugadores, o tienen que pasar algunos días para empaparse de esto.

No, hay claridad, ya tienen una base, ya había una persona seria que trabajó e hizo cosas importantes. Hay una base. Yo saco una Selección de Honduras, usted pone 20, yo otros 20, seguro que coincidimos en 18, eso seguro. En el mundo no hay dos selecciones que tengan jugadores élites, hay una sola por país.

¿Me llama la atención de que el futbolista debe ser de familia, ser solidario; siente que en Honduras tenemos este tipo de jugadores?

Cuando yo los enfrenté los vi y en el partido que a todos nos gustó fue contra Panamá que miramos un equipo solidario, con buena técnica; ya después no se fueron dando los resultados y les entró la angustia, inseguridad, dificultades para definir, pero uno ve que es un buen grupo.

¿Qué piensa usted de los jugadores que invierten mucho tiempo en sus redes sociales, cómo controla eso?

¿Solo los futbolistas o todos los muchachos? (Risas). Hay momentos en los que yo les he dicho a los jugadores: en este momento no hay celulares, pero sí hay que vivirlo, pero hay un tiempo donde les digo, ahora no hay celulares.

Digo esto porque hay seleccionados que pasan en vivo en Instagram…

Pero eso es en todas partes porque lo ven de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entonces... la bolsita aquí, el pelito aquí (risas)… esos son ejemplos.

¿Hay algo que le da miedo de no conseguir los objetivos, porque mencionó la palabra me asusta muchas veces en la conferencia?

A nadie le gusta perder, pero yo todas las eliminatorias que he jugado las he ganado, hasta el preolímpico con Colombia fui a los Olímpicos y ahora me estoy jugando la más dura y la más difícil. Para mí es la más difícil que me ha tocado. Yo noto aquí en el país que si está dura, mucha gente dice adiós Qatar.

Mencionó que ha hablado con los colegas que trabajaron aquí. ¿El último fue Jorge Luis Pinto, ha hablado con él?

No. Yo tengo respeto y admiración con el profe Pinto, pero cada uno con su estilo, pero no he hablado con él. Pinto es una persona seria y profesional, pero no somos de rencores, no hay problemas.

¿Con las personas que ha podido hablar, qué tipo de información ha recabado de Honduras?

Hay personas que nos han ayudado mucho, aquí hay técnicos colombianos, hemos estado bien informados y coincidimos de que hay un buen grupo de jugadores y que se puede hacer un gran trabajo… sacar los 21 puntos, casi los 24 es duro.

¿Cómo valora la eliminatoria ahora mismo, bueno, desde afuera antes, los tres equipos del norte dominando, Panamá nuestro próximo rival está allí; cómo valora el camino a Qatar?

Los tres equipos de arriba se han despegado, es como la vuelta de Francia en ciclismo, el podio de Estados Unidos y México es como Brasil y Argentina en Sudamérica, y Canadá se está fortaleciendo porque tiene el Mundial y quiere ir a este de Qatar, pues Panamá ha progresado mucho porque tiene muchos buenos jugadores, además, tiene 13 jugadores que yo tuve que estuvieron en Mundial, jugaron eliminatorias y Copas de Oro, ya tiene equipo con fogueo. Y Costa Rica y Honduras siempre han sido equipos muy fuertes. Está bien cerrado eso.

¿Trae la varita mágica para llevarnos a Qatar?

Ojalá. Sería un sueño, pero esperemos… (risas).