Raúl "Potro" Gutiérrez no escondió su molestia tras el empate ante Victoria: "Te vas con un sabor amargo"

El Real España desaprovechó en casa una gran oportunidad de escalar al segundo puesto de la tabla de posiciones del presente torneo Apertura, luego de empatar 1-1 ante el Victoria.

El técnico de la Máquina, Raúl Gutiérrez, fue muy directo en sus valoraciones del encuentro y no escondió el sabor amargo que le genera este resultado ante el equipo que es último en la clasificación.

"A veces la vida se trata de tomar riesgos, lo tomé con algunos muchachos y no pudimos sumar dos puntos más, pero todavía nos toca jugar contra los rivales directos en la tabla. Estamos inconformes con este empate y hoy no nos funcionó como nos hubiera gustado", comenzó diciendo.

El timonel azteca recalcó la falta de contundencia de sus futbolistas. "Nos faltó precisión en los momentos de definición, hoy tuvimos tres jugadas que pasaron por enfrente de la portería y no hubo quien las metiera, situaciones de ejecución que nos están fallando y son circunstancias. Te vas con un sabor amargo aún con el juego que el equipo hizo un poco más que el visitante y este no es el premio que queríamos".

En lo que respecta al desempeño al desempeño particular de ciertos futbolistas del plantel. "Kevin está aportando su calidad al equipo, hoy su salida fue por cuestión técnica, táctica para lo que pretendemos para el siguiente partido. Me parece que él ha ido poco a poco retomando ese nivel que tiene y ha ido aportando al equipo".

El "Potro" lamenta que se haya dejado escapar la posibilidad de ubicarse firmes en el segundo puesto de la clasificación. "Aquí llevamos desde el primer punto peleando en serio, el torneo aún no pelea y nos tocan rivales directos y en esos partidos es donde se va definir. Dejamos escapar una oportunidad de acercarnos a ese primer lugar y eso complica, pero eso no quiere decir que no podamos pelear en serio por esa punta. Hoy tomamos riesgos y no nos salió".

Y cerró. "Son situaciones que a veces te minimizan, pero son realidades, el equipo está compitiendo, hoy tomamos riesgos y dejamos escapar de acercarnos al puntero y hay que seguir peleando aunque estemos molestos".