Diego Vázquez antes de enfrentar a Marathón: "Ojalá que la experiencia en este torneo nos ayude y saquemos provecho"

Diego Vázquez analizó el partido que sostendrá esta noche contra Marathón por los cuartos de final de la Liga Concacaf, el DT argentino espera sacar un resultado positivo.

Cara a cara de clubes hondureños en Concacaf: Marathón y Motagua vuelven a repetir 19 años después



En conferencia de prensa, Diego aseguró que es complicado una llave de este calibre porque son dos grandes equipos del fútbol de Honduras y que se conocen.



"Es una llave de dos equipos grandes de Honduras, tenemos la ilusión de pasar, les ganamos en el torneo local, eso nos da animo de cara a este partido", dijo el entrenador de Motagua.



Y agregó: "Son dos equipos grandes con buenos jugadores, Marathón está bien dirigido y vamos a estar bien".



Sobre las finales que ha perdido Motagua y la experiencia que tiene en el torneo afirmó: "No es dicha, hemos tenido la capacidad estar en la final, por circunstancias del juego no la hemos podido ganar, en el último tiempo es Motagua que ha estado en finales de Liga Concacaf y queremos repetirlo, lo manejamos partido apartido y no pensamos en otra cosa que el partido de mañana".

La Concacaf destaca el impresionante récord que ostenta el portero de Marathón Denovan Torres



Cerró diciendo: "La experiencia sirve cuando la sabes usar, ojalá que esa experiencia acumulada la podamos volcar en el juego y sacarle provecho".



Marathón y Motagua se enfrentan este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf.