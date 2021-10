Insólito: Concacaf prohíbe a Motagua jugar con cualquiera de sus tres uniformes de la temporada y recurre a usar indumentaria vieja

Algo insólito pasará esta noche en el partido entre Marathón y Motagua de los cuartos de final de la Liga Concacaf. El Ciclón azul tiene problemas con su indumentaria.

Diego Vázquez antes de enfrentar a Marathón: "Ojalá que la experiencia en este torneo nos ayude y saquemos provecho"



Y es que no podrá usar ninguna de sus tres camisetas actuales, ya que Concacaf se lo prohibió, asegurando que todos se parecen o tienen distintivos con el verde de Marathón.



Una fuente ligada a Motagua explicó a DIEZ la situación: "Es un relajo y medio, no nos dejan jugar con ninguno de los uniformes de esta temporada porque todos chocan con el verde de Marathón, algo un tanto ridiculo porque el domingo jugamos (por la Liga Nacional) y no hubo problemas. Vamos a jugar con la camisa celeste del año pasado, con la calzoneta de esta campaña y unas medias Royal que a saber de dónde las sacaron".





Motagua tuvo que recurrir a la empresa que distribuye su uniforme para sacar la indumentaria vieja para el partido de Liga Concacaf de esta noche.



Incluso, explicaron que usarán unas calcetas que no son las oficiales del club, algo completamente insólito teniendo como precedente que hace poco se enfrentaron y no hubo problemas con las indumentarias.