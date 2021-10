Diego Vázquez: "Ganamos con autoridad los dos partidos y no tenemos que descuidar detalles"

El Motagua venció 2-0 a domicilio al Marathón en la ida de cuartos de Liga Concacaf y acaricia las semifinales. Tras el juego, el técnico Diego Vázquez se refirió al triunfo y habló de la lesión que sufrió Kevin López.

"Es un triunfo importante al marcar dos goles de visita y es un primer paso para pasar la llave. Creo que fuimos justos ganadores", comenzó diciendo el entrenador Diego Vázquez.

El estratega habló sobre la lesión del delantero Kevin López, quien salió lesionado del partido. "No he hablado con los médicos, pero tiene un dolor en la rodilla y vamos a ver qué tiene. Es muy prematuro para saber, esperamos que no sea nada grave ".

Motagia pudo haber liquidado la llave pero perdonó, sobretodo en el segundo tiempo, pero esto no inquieta a la Barbie ya que ahora van a buscar sentenciar el juego a casa.

"Marathón pudo haber hecho un gol, tiró centros y así tuvimos una también, es bueno el resultado porque marcamos dos goles de visita pero no hay que ser tan exigente, es buen marcador".

Diego explicó que ahora está viendo a plenitud al Motagua como lo ha querido y esto le ilusiona. "Hemos tenido una temporada muy atípica. Ahora se va viendo lo que requerimos y los jugadores que han estado lo han hecho muy bien. Hoy ya miramos lo que queremos y esperamos seguir por esa senda para llegar a la final".

El argentino alabó la actitud de los jugadores porque nunca se rindieron. "Ganamos con autoridad los dos partidos y no tenemos que descuidar detalles para confirmar ese pase a semifinales. Ganamos porque superamos al rival pero faltan 90 minutos para terminar de confirmar el pase en Concacaf".

"Hoy surgimos por el ímpetu de ellos (los jugadores) pero logramos mejorar. El rival tuvo reacción al ir perdiendo, pero lo supimos contrarrestar muy bien", cerró.