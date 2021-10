¡Se calentó! José Ramón Fernández insulta a David Faitelson durante programa en vivo: "Naciste de milagro, eres un estúpido"

La mesa de Fútbol Picante, programa de ESPN, volvió a sacar chispas durante un debate acalorado entre José Ramón Fernández y David Faitelson, ambos reconocidos periodistas mexicanos.

La discusión se originó por Los Pumas de la UNAM luego de la victoria de visita (1-2) sobre León el miércoles, ahí Joserra comenzó a hablar bien del rendimiento de los felinos.



Esto indignó a Faitelson porque Los Pumas se encuentran en los últimos lugares (17) de la tabla de posiciones de la Liga MX en la actual temporada. El polémico David los comparó con el América, primer lugar de la clasificación y equipo que Fernández odia.





"Yo no sé José Ramón, con qué cara dices que Pumas tiene derecho a algo cuando tiene ‘cuántos puntos de diferencia con el América’. El América está jugando en una liga y Pumas en otra liga; 31 puntos por 14", dijo el polémico comunicador.

La respuesta de Joserra fue: "Faitelson es feliz pegándole a Pumas, lo del América no le hagan caso, son puras babosadas".



La discusión no paró y Faitelson recordó los tiempos en que José Ramón Fernández enaltecía a los Pumas por tener un equipo para competirle al América.



"Nací viendo a un hombre que me decía: 'aquí están los Pumas poderosos para vencer al América'; eso me decían en DeporTV los domingos", indicó.

Luego de escuchar esas palabras José Ramón Fernández no se contuvo y recordó a Ricardo Peláez para fulminar a Faitelson en pleno programa en vivo.



"Naciste de milagro, Faitelson, y como dijo Peláez: 'eres un estúpido'", cerró el debate José Ramón, cuando los ánimos ya estaban subidos de tono.