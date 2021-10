Hospital verdolaga: Emilio Izaguirre altera la plaga del Marathón que jugará ante Platense con nueve bajas

Solo quedan cuatro jornadas para que finalice las vueltas regulares del Apertura 2021 y Marathón se encuentra en una posición incomoda, pues tras el encuentro ante Motagua por la Liga Concacaf del miércoles, recibió una dura noticia: la baja de su séptimo jugador por lesión.

Emilio Izaguirre fue operado el viernes de su rodilla tras lesionarse el tendón patelar que le dejará fuera de las canchas de 3 a 4 meses, plagando al conjunto verdolaga de un hospital para los juegos más cruciales del torneo.

De esta manera, el Monstruo llegará aún más diezmado para el choque ante Platense del domingo, pues además de la baja de Milo, tampoco podrá contar con Allans Vargas tras su expulsión en el último encuentro ante las águilas y Wilmer Crisanto, castigado con dos juegos de suspesión tras la roja vista ante Honduras Progreso.

- Marathón, un hospital y con plantel limitado -

La escuadra que dirige el Tato García se las ha arreglado para no hundirse en el Apertura, pues a pesar de no contar con sus mejores hombres en todo momento, son sextos con 22 unidades con un colchón de seis puntos, a falta de 12 por disputarse, con Real Sociedad, séptimo, que es el único que podría sacarle del repechaje.

Marathón recibirá a los escualos en la próxima jornada para después viajar entre semana a Tegucigalpa para jugar ante el Olimpia el miércoles. El verde tendrá que disputar estos encuentros sin futbolistas de talla estelar como lo son Mario Martínez (golpe en la costilla), Edwin Solano, Luis Vega y Christian Calix, estos últimos por problemas muscualres. También se le suman las lesiones de los jóvenes Cristian Moreira (defensa) y Jeyson Contreras (atacante), según anunció el club en un comunicado.

Marathón no cuenta con jugadores titulares como Emilio Izaguirre, Mario Martínez, Luis Vega y Edwin Solani. Además se suma un revulsivo habitual como Christian Calix. Sin los mencionados jugadores, el verde tuvo que acudir a una remedada nómina para su último choque ante Motagua por Liga Concacaf donde tuvo que sacrificar a Kervin Arriaga como central y alinear a un inexperto José Aguilera como lateral.

El encuentro ante los azules fue un reflejo de la dura realidad del Marathón, pues tiene un banquillo muy limitado. Tras las decisiones técnicas de no incluir en el listado a Jeancarlo Vargas y Adrián Ramírez, ante Motagua contaron con sustitutos sin mucha talla como Víctor Berrios, Axel Motiño, José Lobo, Mikel Santos, además de Wilmer Crisanto y Carlo Costly, los únicos experimentados en la suplencia verdolaga.

Maycol Oliva, Jhon Paul Suazo y Carlos García son los otros futbolistas que completan el limitado plantel del Monstruo, que deberá completar cuatro encuentros entre el 27 de octubre y 6 de noviembre (vs Olimpia el 27, vs Victoria el 30, vs Motagua el 2 , vs Real Sociedad el 6).