Vida en el liderato: A tres partidos de conquistar la dos vueltas y clasificación directa a semifinales

Vida está pasando por el mejor momento de historia en la Liga Nacional de Honduras. Actualmente marchan en la primera posición con 32 puntos, superando todas las expectativas pronosticadas al inicio del Torneo Apertura 2021.

Bajo el mando del entrenador portugués Fernando Mira, el conjunto Cocotero ha encontrado una base ideal, estilo de juego propio y un equipo consolidado con jugadores protagonistas como Ángel Tejeda, Luis Palma, Alexander Aguilar, Juan Pablo Montes, Denis Meléndez y el repunte alto de Roger Sanders.

Sucedido de esta buena campaña, los ceibeños conquistaron la primera vuelta como líderes y van camino a repetir la hazaña en la segunda vuelta a tan solo tres jornadas por completarse.

Los Rojos de La Ceiba están cinco puntos arriba de Motagua, su próximo rival del miércoles 27 de octubre; en caso de ganar o empatar, estaría siendo un resultado clave para quedarse con el liderato a falta de dos partidos: Platense (en casa) y Real España (de visita).

Jugadores del Vida celebrando la anotación de Antony García.

Con estos pronósticos el Vida no puede dar tregua a perder contra las Águilas ya que llegarían a 30 unidades y tienen un juego por disputarse ante el Olimpia que todavía tiene posibilidades matemáticamente de ocupar la segunda plaza.

¿QUÉ PASA SI VIDA TERMINA COMO LÍDER?

Según el formato de competencia para el Torneo Apertura 2021, los primeros dos lugares clasificarían en forma directa a la semifinal en donde esperarían a quienes salgan ganadores entre el tercero y sexto lugar.

JUEGOS RESTANTES PARA EL VIDA

Vida vs Motagua (miércoles 27 de octubre)

Vida vs Platense (sábado 30 de octubre)

Real España vs Vida (05 de noviembre)