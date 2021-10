Joven promesa del Vida le marcó al Victoria con 16 años y perdió a su padre en un accidente

El Vida no solo está pasando por un buen momento en el Torneo Apertura 2021 siendo líder de la competencia, sino también, está dándole paso a historias de éxito con jugadores jóvenes abriéndose paso en la Liga Nacional.

Hoy nos referimos a Antony Iván García como una de las últimas promesas. El conjunto cocotero lo descubrió en una visoria improvisada por la comunidad garífuna de Corozal a inicios del campeonato, y recientemente se estrenó como goleador el pasado sábado (23 de octubre) en el clásico ceibeño ante Victoria ¡con tan solo 16 años!

Las palabras de entusiasmo no le caben a un chico que se ha esforzado para alcanzar sus objetivos dando un salto de la Liga Mayor hasta la Primera División en un abrir y cerrar de ojos.

Antony García celebrando su anotación ante el Victoria. Foto: Neptalí Romero.

"Es algo muy emocionante para mi vida en esta edad. Me siento feliz de estar sumando minutos y de jugar con el primer equipo", dijo a DIEZ entre signos de nostalgia.

García debutó ante Marathón en la jornada 11 del Torneo Apertura, apenas sumó unos minutos, pero le valió para dejar sobre el césped de Yankel Rosenthal destilando lo que es capaz, sin temor a enfrentar a jugadores como Emilio Izaguirre con dos campeonatos mundiales en la Selección de Honduras.

"Cuando debuté me sentía feliz, no imaginaba que me iban a meter, me llamaron y me emocioné mucho. Al terminar el partido estuve en llanto. Ahora contra Victoria también me emocioné, mis compañeros estaban felices", expresó el joven mientras recordaba con entusiasmo ese momento.

Ver: Lo que necesita el Vida para ser campeón de las dos vueltas del Torneo Apertura 2021

LA MUERTE DE SU PADRE Y SUPERACIÓN FAMILIAR

"El Khaby Lame", como lo apodan sus compañeros en el Vida haciendo referencia al personaje viral de TikTok, es oriundo de Triunfo de la Cruz, tierra garífuna humilde de profesionales, pescadores, agricultores y deportistas de éxitos como Kevin Mejía (lucha), Anthony Lozano (fútbol) o Carlos Fernández (Muma).

Antony García es el menor de la casa. Su hermana mayor se llama Keliani García, su madre Karla Rodríguez y su padre, a quien perdió por muerte en el 2017, llevaba por nombre Antony Geovany García.

Te puede interesar: Revive el minuto a minuto del Vida vs Victoria por la jornada 15 del Torneo Apertura 2021

"Mi papá falleció hace cuatro años. Me llevaba muy bien con él, siempre tuve ese amor de padre hacia hijo. Fue una causa muy dura, lo había perdido a temprana edad. Tuvo un accidente automovilístico, era taxista", relató.

"Yo hablaba mucho con él que quería ser futbolista. Me daba consejos y me apoyaba, me decía que saldría adelante. Me hubiese gustado que mi padre me viera anotar un gol; la iba a pasar muy bien hablando con él, siempre estaría dándome consejos, pero ahorita solo me queda mi madre que es la que me está apoyando y me anima siempre", añadió.

La muerte de su papá y el esfuerzo de su madre trabajando como estilista para sacar recursos, se ha convertido en una verdadera motivación para el chico traducido de sus promesas a cumplir: consagrarse en Liga Nacional y llegar a la Selección de Honduras inspirado en el ejemplo de Carlos "Muma" Fernández.

"El tiempo es que decide todo, mi inspiración era ser un gran futbolista para sacar a mi familia adelante. Es un sueño mío estar allí compartiendo mis frutos con la selección, representar al país y de donde somos. Me gustaría ser como Carlos 'Muma' Fernández. A veces hablamos, él es quien me da consejos y cómo hacer las cosas bien. Mi familia está feliz por los logros que estoy teniendo, en casa solo somos dos", soltó.

Así inicia la historia de Antony García en la Liga Nacional, un joven futbolista que no anhela seguir creciendo, que no se rinde y que busca cumplir sus sueños con la poderosa magia que tiene en sus pies. El futuro le espera.