Choque por el liderato y un clásico; Así se jugará la jornada 16 del Apertura en Honduras

La Jornada 16 del torneo Apertura 2021 estará vibrante de inicio a fin con partidos que podría aclarar el panorama y se jugará los días miércoles 27 de y jueves 28 de octubre.

La jornada está calendarizada para arrancar en Tocoa el miércoles con el encuentro entre Real Sociedad y UPNFM a las 4:00pm. Los universitarios pretenden amarrar su clasificación al repechaje.

A las 5:30pm en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el Real España recibirá al Honduras Progreso que busca sumar puntos para alejarse lo más que pueda de la zona de peligro.

En el estadio Ceibeño a partir de las 7:15pm inicia la batalla por el liderato entre Vida y Motagua. El ganador estará dando un paso firme en su aspiraciones de ganar las vueltas regulares.

En el estadio Nacional cuando a partir de las 7:30pm se ponga en marcha el clásico Olimpia vs. Marathón.

La jornada se cierra en el Excélsior

La fecha concluirá el día jueves con el encuentro entre Platense y Victoria. Los selacios buscarán dejar atrás la mala racha y sumar un triunfo que les permita abandonar el sótano.

Con todos estos condimentos, la jornada de mitad de semana estará infartante. No te la puedes perder.

Miércoles 27 de octubre

4:00 Real Sociedad vs. UPNFM (Estadio Francisco Martínez)

5:30pm Real España vs. Honduras Progreso (Olímpico Metropolitano)

7:15pm Vida vs. Motagua (Municipal Ceibeño)

7:30pm Olimpia vs. Marathón (Nacional)

Jueves 28 de octubre

7:00pm Platense vs. Victoria (Excélsior)