Horarios y fecha de la jornada 16 en la Liga Nacional de Honduras: hay tres modificaciones

La Liga Nacional confirmó que habrán cambios en las fechas y horarios de algunos encuentros correspondientes a la jornada 16 que se desarrollará entre semana.

Lo más llamativo en las modificaciones del calendario es que el juego que estaba programado a disputarse el jueves entre Platense y Victoria pasara para el miércoles para que así se celebren todos los encuentros de la fecha en un mismo día.

La hora en que iniciará el encuentro entre los dos últimos clasificados del torneo será a las 7:00 pm en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Otro duelo que sufrió cambios fue el de la Real Sociedad y Lobos UPNFM en el Francisco Martínez de Tocoa, pues ya no se jugará a las 4:00 pm, sino, una hora antes.

En el estadio Morazán, Real España vs Honduras Progreso se enfrentarán a las 7:00 pm y no a las 5:30 pm como estaba calendarizado.

Del otro lado, los choques más llamativos de la jornada se mantienen como lo establecido. Vida y Motagua jugarán por el liderato del Apertura en el estadio Municipal de La Ceiba a las 7:15 pm y Olimpia recibirá al Marathón el Nacional de Tegucigalpa cuando sean las 7:30 pm.

Miércoles 27 de octubre



3:00pm Real Sociedad vs. UPNFM



7:00pm Real España vs. Honduras Progreso



7:00pm Platense vs. Marathón



7:15pm Vida vs. Motagua



7:30pm Olimpia vs. Marathón