Liga Nacional desconcoce plan de trabajo del Bolillo Gómez y descarta parón previo a eliminatorias

Ya pasaron más 10 días desde que se haya anunciado al colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez como el nuevo seleccionador de Honduras para el Mundial de Qatar y la Liga Nacional aún desconoce su plan de trabajo.

Esto fue informado por el secretario de la organización Salomón Galindo, quien afirmó que no se ha hablado sobre un posible parón del campeonato en beneficio de un pronto microciclo de la Bicolor de cara a los juegos eliminatorios de noviembre como sí lo hizo Costa Rica.

VER: Róchez y Castillo están en lista de legionarios convocados por el "Bolillo" Gómez

Sobre frenar el torneo para que el 'Bolillo' pueda trabajar más con los futbolistas, Galindo comentó que "es una decisión que debería tomarse en pleno por la junta directiva de la Liga Nacional y hasta el momento no tenemos conocimiento que alguien haya solicitado parar el torneo”.

Y agregó: “Hasta este momento no se ha hablado nada más que terminar las vueltas de la mejor forma”.



El secretario de la liga lamentó que el ente no esté aún enterado de lo que realizará el entrenador de la Selección, y que está a la espera de alguna solicitud de su parte.

“Hasta el día de hoy no sabemos el plan de trabajo del nuevo seleccionador nacional, nos dimos cuenta de su contratación, de su llegada, pero no se ha dado un acercamiento para ver su forma de trabajo, no sabemos de dónde ha salido ese parón de liga, porque no hemos tenido comunicación formal", dijo.

VER: Entrenador del Girondins elogia a Alberth Elis tras su primer gol en Francia

"Estamos en espera de las decisiones de la Comisión de Selecciones o de alguna solicitud por el plan de trabajo del señor Gómez. Veremos que se puede hacer siempre y cuando no haya un perjuicio grande para los clubes”, afirmó Galindo.