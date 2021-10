"Tato" García luego de poner su cargo a disposición: "Lo tiré para la gente. El apoyo de directivos lo tengo"

Antes de viajar a Tegucigalpa para enfrentar al Olimpia, el técnico del Marathón, Martín "Tato" García, habló del clásico en la capital y se refirió a las palabras que soltó tras el empate con Platense donde puso su cargo a disposición.

"El domingo en casa teníamos que haber ganado, fuimos superior al rival con datos precisos, porque hay veces que acá no se analizan las cosas. Pero el análisis que hacemos nosotros con plataforma internacional, Marathón tuvo 26 tiros a marco y 17 claras de gol, me molesta resultado y como se dan las cosas. Pero el grupo está bien, nosotros confiados del trabajo, somos los primeros autocríticos, como cabeza digo que el responsable soy yo y lo tengo claro, los futbolistas también", inició contando.

Y agregó: "Ellos saben que el otro día dejamos escapara la chance de dejar los tres puntos en casa cuando sabíamos como jugaba el rival. Si el juego terminaba 5-0 ante Marathón yo creo que estaba bien".

Luego del empate 1-1 con Platense en el Yankel Rosenthal, García brindó una candente conferencia de prensa en la que puso su cargo a disposición de la dirigencia. Este martes se refirió a ello.

"Más que nada lo tiré para la gente. El apoyo de los directivos lo tengo desde el día que llegué, saben lo que trabajamos para Marathón y repito, el día que me toque irme de acá, quiero dejar cosas como lo hemos dejado en los equipos donde hemos pasado. Campeón hay uno solo, no dos".

"Pero cuando se trabaja en infraestructura, con juveniles, en convivencias, en cambiar hábitos que aquí hay que cambiar muchos hábitos, todo ese trabajo integral que estamos convencidos que estamos haciendo, me voy a ir con la frente en alto porque sé que voy a dejar algo. Esa es mi mentalidad, para eso trabajamos, que quiero ser campeón y levantar la copa allí está, soy el primero que quiero ganar porque siempre fui competitivo toda mi vida, como futbolista y ahora entrenador".

Habla del clásico ante Olimpia en el Nacional

García sabe que Marathón todavía no tiene confirmado su pase a la liguilla y que cada partido en este cierre representará una final para sellar el objetivo.

"Todas son finales, contra Platense era una final. Si ganábamos el partido asegurábamos la liguilla. Lo hablábamos en el día a día, somos conscientes, estamos en el detalle. Se trabaja mucho y los jugadores también, evidentemente cuando pasan cosas como las del domingo van a venir las críticas. Yo soy muy frío, a mí me preocuparía si Marathón no generara nada, pero cuando vemos 26 tiros al arco me tengo que quedar tranquilo, no conforme, pero apretar a los que están abajo y decirles; podés errar una, dos, tres, más no. Tiene que ir adentro porque los partidos se ganan con goles".

Sobre el rival. "Vamos a enfrentar a un rival durísimo donde en el Olímpico le hicimos tres goles y le ganamos. Lo respetamos mucho, es el tres veces campeón y trataremos de ir a hacer un partido inteligente porque han sido pocos días de trabajo, la seguidilla solo permite recuperar y jugar".

El "Tato" dice que lo ocurrido ante los selacios no fue falta de trabajo en definición.

"Puedo poner todo el equipo a hacer definición desde hoy hasta el domingo y ya con la gente en el estadio es otra cosa. Los trabajos son medidos, hay una planificación semanal, mensual, el trabajo está, la carga de definición igual, no porque lo hagás todos los días vas a hacer cuatro goles en un partido. El otro día con Motagua el héroe fue Rougier y Marathón perdió 2-0. Al minuto 4 íbamos 1-0 cuando lo primordial, lo dije toda la semana, iba a ser mantener el cero porque es una llave de 180 minutos".

No viajan tres jugadores a Tegucigalpa

Marathón ya recuperó a Cristian Cálix, quien el domingo ingresó para marcar el gol del empate ante los selacios. Pero viajó a la capital sin tres de sus figuras.

"Mario (Martínez) viene evolucionando y teníamos la esperanza, pero en la ecografía vimos que lamentablemente las costillas no han cerrado bien y es peligroso porque le tocó el pulmón. Lo primordial es la persona, más allá que sea el futbolista diferente que maneja la pelota quieta, no va a viajar. Tampoco (Edwin) Solany por molestia, (Wilmer Crisanto) Songó lo mismo, lamentablemente ya hace un tiempo recuperamos dos, pero perdemos dos. Debemos confiar en los que les toque viajar y tratar de hacer un buen partido", cerró.