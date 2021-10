Eduardo Atala revela el día que iban a despedir a Diego Vázquez por de perder un clásico ante Olimpia

Eduardo Atala lo tiene todo claro: "Diego Vázquez es el mejor entrenador que ha tenido Motagua", sin embargo, el presidente de las Águilas reveló este martes que hace al menos tres años, esta relación laboral pudo haber finalizado después de perder un clásico ante el Olimpia.

En un conversatorio con el periodista Eduardo Solano vía Twitter, Atala respondió a la interrogante de qué tan satisfecho se sentía con el proceso del exfutbolista y entrenador argentino y detalló que su continuidad fue gracias a un voto decisivo.

"Hace unos tres o dos años, en una sesión, después de un partido que perdimos ante Olimpia estrepitosamente en donde nos miramos horribles, hubo una votación para que Diego saliera del equipo, mi voto como presidente, -porque estábamos empatados- fue el que decidió que se quedara. Habíamos perdido tres juegos seguidos y el tercero fue contra Olimpia", manifestó el presidente de Motagua, Eduardo Atala en referencia al juego del Apertura 2018 (1-0).

"Había un malestar fuerte en la junta directiva y yo me enterqué en que no, que no se iba, que se quedaba porque yo no votaba entrenadores en medio de un proceso; que este terminaba y que si al final era un fracaso, obviamente se iba a buscar otro entrenador", añadió.

Según Atala, su postura fue un rotundo 'no' traducido de su apuesta a la continuidad de timonel, además ejemplificó el proceso interrumpido de Fabián Coito con su salida y llega de Hernán Gómez.

"Es como lo que está pasando a la Selección de Honduras. No sé qué tan acertado fue cambiar el proceso, creo que tardaron, pero la Bolillo la tiene difícil; en ese momento con Diego, por lo menos en mi caso, fue darle todo el apoyo para salir adelante, el resultado a final del año fue que salimos campeones", enfatizó.

Para Eduardo Atala, el éxito de Vázquez no se compara con ningún otro entrenador en mención a 'Pepe' Treviño, aunque resaltó el proceso no culminado por Ramón Maradiaga "porque pensaba más en la selección".

Dabirson Castillo celebrando su anotación durante el clásico ante Motagua en el 2018.

"Con el 'Dieguismo' te lo diré despacio, él es el mejor entrenador que ha tenido Motagua, a diferencia de Ramón Maradiaga, los dos procesos han sido fantásticos. No fue mejor porque Maradiaga soñaba demasiado con las selecciones, por eso no le dio continuidad.

Lo llamaban de repuesto a la última hora, por lo tanto ese proceso no tuvo el éxito de Diego, pero no tengo nada qué reclamarle, creo que produjo la generación de jugadores más importantes de Motagua, incluyendo a Diego Vázquez y Ninrod Medina", soltó.

Eso sí, dejó en claro que si "Primi" se hubiese mantenido, "tendría los mismos éxitos" de Diego Vázquez.

"La ventaja con Diego es que ha sido permanente y que no le han dado una selección, porque se muere por una selección", puntualizó.

Eduardo Atala dejó en evidencia que a su entrenador más exitoso de todos los tiempos, le interesaría dirigir a la selección de Honduras, sueño que todavía resta por cumplir.