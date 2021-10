Abogado defensor del Victoria: “Hubo algo que da vergüenza; sería el peor escándalo en la Liga Nacional”

La demanda del Victoria contra Real Sociedad y Platense, está acentuando uno de los temas más controversiales en la historia de la Liga Nacional por un supuesto retraso de pago de inscripción que podría hacer cambios en la tabla de posiciones y retraso del repechaje, semifinal y final del Torneo Apertura 2021.

El conjunto jaibo está reclamando la evidencia del pago de inscripción que solicita la Liga Nacional, según el artículo 14, numeral 2 en donde indican pago anual de 250,000.00 y uno previo al inicio del campeonato de 125,000.00 mediante cheque Certificado o transferencia automática.

En los últimos días la Comisión de Apelaciones declaró inadmisible la denuncia del Victoria ya que resolvió que resolvió que había que agotar las instancias administrativas, es decir que la Liga Nacional debería resolver el caso en donde el conjunto ceibeño exige que se le quiten los puntos ganados Honduras Progreso y Real Sociedad.

En referencia al artículo 55 del Reglamento de Campeonatos y Competencias de la Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras: “Los clubes en sus condiciones de estables que no paguen la cuota de participación antes del inicio de los torneos de apertura y clausura y los clubes en su condición de no estables que no presenten la garantía bancaria antes del inicio de la temporada oficial, así como que no paguen la cuota participación antes del inicio de los torneos de apertura y clausura serán sancionados con la perdida de tres puntos con un marcador de tres a cero por partido, hasta que cumpla con su obligación".

Para conocer más sobre este caso, DIEZ habló con el abogado defensor del Victoria, Víctor Kawas, quien esclareció en una amplia entrevista el estado del caso.

¿En qué situación actual está la demanda del Victoria sobre su denuncia contra Real Sociedad y Honduras Progreso?

Victoria puso una denuncia en la Comisión de Disciplina y hubo algo que da vergüenza en nuestro fútbol ya que el secretario Salomón Galindo contestó sin presentar las pruebas de pagos y expresando que existió una compensación. Al escuchar esto en sesión de junta directiva, la junta de vigilancia expresó que el contenido de la carta era contrario a lo que él personalmente había dicho verbalmente, lo cual había comprobado Fernando Osorio y la contadora de la Liga.

¿Hay pruebas de los pagos realizados?

Esa nota no presenta pruebas de pagos, recibos o evidencias que fue hecha en tiempo y forma, como lo dice la ley. Él dice que hubo compensación de fondos presentando y presentó dos cartas de Real Sociedad y Honduras Progreso -ambas con mismas fechas del 03 de agosto solicitando la compensación. No tengo pruebas porque no se me ha permitido, allí están en la liga, de que ese dinero de la garantía bancaria fue regresado a los equipos, pero hay suficientes personas diciendo que ese dinero fue devuelto íntegramente, así que no hubo compensación y tuvo que haber sido aprobado por la junta directiva de la Liga.

Real Sociedad sería gravemente afectado en la tabla de posiciones si la demanda finaliza a favor del Victoria.

Honduras Progreso y Real Sociedad alegan que pagaron a tiempo ¿Cómo está ese caso?

Por lo que dicen en la Liga, estos equipos pagaron con cheque un mes después que inició el campeonato. No me presentan pruebas, pero se habla que el cheque de Honduras Progreso rebotó y que después lo cubrió, no pagaron en forma, según el artículo 55 en donde habla de los métodos de pago. Lo que sí es cierto es que pagaron después y no entiendo por qué Galindo envió una carta diciendo que hay una compensación. Si en caso se pagó, que estos equipos presenten sus recibos, cuando alguien realiza un pago presentas tus recibos y ellos no lo tienen, de haber sido así, esto se hubiese resuelto hace varios días.

¿Victoria perdió en el caso en la Comisión de Disciplina, qué es lo que viene ahora?

Victoria perdió el caso en la Comisión de Disciplina y nos fuimos a la Comisión de Apelaciones, ellos analizaron el caso y respondieron que era administrativo, algo igual como cuando un jugador Sub-18 no cumple los minutos, la Liga le quita los puntos. La Liga tendría que quitarle los puntos al infractor, así que en este momento la Liga tuvo que haber tomado esa decisión. Yo pedí que se nombrara una Comisión Investigadora para revisar los libros y dicha solicitud fue denegada, no hay voluntad de esclarecer que la ley fue violada. Hay veces que me desmotivo, que siento que estoy nadando contra la corriente y no entiendo por qué no asumimos nuestra responsabilidad. Yo prometí hacer cumplir la ley, no puedo defraudar a mi padre Don Miguel J Kawas ignorando violaciones.

¿Cuántos puntos están en juego para estos equipos?

Dependiendo de cómo se interpreta el artículo. Si se interpreta que el pago no se ha hecho, esos equipos perderían todos los puntos; si se toma en cuenta el pago un mes después, al Victoria se le otorgaría seis puntos y estos equipos perdería entre seis a siete puntos. Esto trastocaría toda la tabla de colocaciones y sería el peor escándalo en cuestión de la Liga Nacional. Estamos tratando de minimizar el daño, no debemos, pero sí creo que tenemos que poner orden. Esas cosas de infringir la ley por mutuo acuerdo, no es correcto. Estas prácticas se han desarrollado por años, no tengo pruebas, pero nadie había tomado la decisión de denunciarlo. Hay cosas que he estado viendo en la Liga Nacional que me desmoralizan, soy el directivo de mayor antigüedad en el fútbol hondureño, tampoco puedo llegar en una situación donde ponga en riesgo mi prestigio.

¿Qué es lo que resta ahora?

Lo que resta puede complicar el campeonato. Si la liga vota en contra o no da la información correcta, Victoria tiene la opción de volver a poner la denuncia en la Comisión de Disciplina, nuevamente ante la de Apelación y después ante la FIFA, es posible que el repechaje no se lleve a cabo si esto no se resuelve, pero nuestro trabajo es este y no me gustaría retrasar el campeonato, pero esto se debe a que la Liga Nacional no quiere soltar la información.

¿Ha tenido trabas con el Victoria en este proceso?

El equipo mandó dos cartas solicitando información, la decisión de la junta fue no brindarles información al Victoria, no es correcto porque el club es dueño de la Liga Nacional y tiene derecho a ver cómo se está manejando su patrimonio.

¿Podemos aclarar qué ocurrió en el juego entre Real España y Victoria? ¿Por qué no le quitaron los puntos?

Victoria no estaba inscrito, por lo tanto, no se podía llevar a cabo el juego. La junta directiva tomó la decisión de no llevar a cabo el partido y pedirle a la Comisión de Asuntos legales su opinión si debían perder puntos o reprogramar. La respuesta de ellos fue sencilla: Victoria no pidió suspender el partido, fue la Liga, por lo tanto, era obligación de la Liga reprogramar. Si debo destacar a Elías Burbara, me dijo que éramos amigos y que no iba a insistir, se le agradece, pero también existía una laguna legal. No hay reglamentación de que un equipo que no se inscribe a tiempo, pierde los puntos. Victoria ya había pagado su cuota de inscripción, pero no le podías quitar puntos a un equipo que no estaba inscrito.