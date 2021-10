Liga de Ascenso de Honduras confirma horarios para los juegos de ida de los octavos de final

El torneo Apertura 2021 de Liga de Ascenso en Honduras entró en su etapa decisiva y este miércoles confirmó los horarios de los partidos de ida de los octavos de final.

Las autoridades de la Segunda realizaron este martes en Siguatepeque el sorteo de las cuatro llaves restantes tras conocerse los terceros lugares.

La jornada se pondrá en marcha el sábado 30 de octubre a la 1:00pm en El Triunfo, Choluteca con el duelo entre CD Inter vs. San José Clash.

A las 3:30pm el Villanueva FC recibirá al CD Broncos en el estadio José Adrián Cruz.

A las 7 de la noche se jugarán dos encuentros; en el estadio San Jorge de Olanchito, se verán las caras Social Sol FC vs. Tela FC.

Siempre a la misma hora (7:00pm), el CD Choloma le hará los honores al Real Juventud en el estadio Rubén Deras.

Cuatro juegos dominicales completan la ida de octavos

La emoción se completará el domingo 31 de octubre con cuatro encuentros vibrantes. A las 2:00pm en La Entrada, Copán el Olimpia Occidental recibirá al Génesis Huracán.

A las 3:00pm se jugarán tres encuentros; en el estadio Ramón Sarmiento el Olancho FC medirá fuerzas con el Boca Juniors de Tocoa.

En el estadio Masiqueño el Santa Rosa FC librará una verdadera batalla con Juticalpa FC y la jornada se cerrará con el duelo Deportes Savio vs. Lone FC en el estadio Serio Reyes de Santa Rosa de Copán.

Ida de octavos de Liga de Ascenso

Sábado 30 de octubre

1:00pm CD Inter vs. San José Clash

3:30pm Villanueva FC vs. CD Broncos

7:00pm Social Sol vs. Tela FC

7:00pm CD Choloma vs. Real Juventud

Domingo 31 de octubre

2:00pm Olimpia Occidental vs. Génesis Huracán

3:00pm Olancho FC vs. Boca Juniors

3:00pm Santa Rosa FC vs. Juticalpa

3:00pm Deportes Savio vs. Lone FC