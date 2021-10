EN VIVO: ¡Ya se juega Vida-Motagua, Real España está goleando y Olimpia y Marathón empatan!

MINUTO A MINUTO DE LA JORNADA 16 DEL APERTURA EN HONDURAS

Resultados:

Real España 3-0 Honduras Progreso

Platense 0-0 Victoria

Olimpia 1-0 Marathón

Vida 0-0 Motagua

9' Vida toca el balón en el centro del campo intentando encontrar espacios. Los azules intentan recuperar el esférico.

¡GOOOOOOOOOOOL DEL OLIMPIA! Al minuto 22 Jerry Bengtson le marca el 1-0 al Marathón tras un errorazo de la defensa verde.

¡GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Ramiro Rocca al minuto 19 le marca el 3-0 al Honduras Progreso.

AMARILLA para Frelys López del Marathón al minuto 16.

¡ARRANCA EN LA CEIBA! El duelo Vida vs. Motagua por el liderato del Apertura 2021.

11' José Mario Pinto ingresó al área por derecha y sacó un remate que tapó Denovan Torres. Olimpia busca el descuento.

¡GOOOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Al minuto 9 Miguel Carrasco le marca el 2-0 al Honduras Progreso.

¡GOOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Al minuto 6 Yeison Mejía le marca el 1-0 al Honduras Progreso.

7:07pm Pedro Atala se encuentra en las graderías del estadio Ceibeño. Aquí posando junto a Luis Cruz, presidente del Vida.

7:05pm En La Ceiba las platillas de Vida y Motagua están por saltar al terreno de juego.

ARRANCAN LOS JUEGOS Olimpia vs. Marathón en Tegucigalpa, Platense vs. Victoria en el Excélsior y Real España vs. Honduras Progreso en el Morazán.

El 11 del Real España: Luis "Buba" López, Getsel Montes, Devron García, Franklin Flores, Kevin Álvarez, Mayron Flores, Jhow Benavídez, Yeison Mejía, Miguel Carrasco, Ramiro Rocca y Omar Rosas. DT Raúl Gutiérrez.

El 11 del Honduras Progreso: José Quiroz, Andés Salazar, Bryan Johnson, Juan Bolaños, Víctor Arauz, Kelvin Caminos, Geovany Mrtínez, Daniel Róchez, Julián Martínez, Cristian Sacaza y Tomas Sorto. DT: John Jairo López.

El 11 del Platense: Bruno Alemán, Marcos Martínez, David Mendoza, César Oseguera, Richard, Zúniga, José Montoya, Dylan Andrade, Jorge Cardona, Héctor Aranda, Alain Santos, y Aldo Fajardo. DT Ramón Maradiaga.

El 11 del Victoria: Esaú Flores, Carlos Palacios, Kenneth Hernández, Marlon Flores, Eduardo Martínez, Damín Ramírez, Marcelo Canales, Óscar Suazo, Walter Chávez, Josúe Galindo y Yaudel Lahera. DT Salomón Nazar.

El 11 del Vida: Roberto López, Carlos Sánchez, Bryan Barrios, Juan Pablo Montes, Sergio Peña, Roger Sander, Carlos Argueta, Denis Meléndez, Alexander Aguilar, Luis Palma y Ángel Tejeda: Fernando Mira.

El 11 del Motagua: Jonathan Rougier, Wesly Decas, Carlos Meléndez, Cristopher Meléndez, Omar Elvir, Carlos Fernández, Marcelo Santos, Juan Delgado, Diego Auzqui, Iván López y Gonzalo Klusener. DT: Diego Vázquez.

El 11 del Olimpia: Edrick Menjívar, Luis Reyes, Brayan Beckeles, Jonathan Paz, Javier Portillo, German Mejía, Cristian Altamirano, Edwin Rodríguez, José M. Pinto, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson. DT: Pedro Troglio.

El 11 del Marathón: Denovan Torres, Allans Vargas, Matías Techera, Luis Vega, Luis Garrido, Kervin Arriaga, Carlos García, Bryan Castillo, David Aguilera, Isaac Castillo y Frelys López. DT: Martín García.

6:15pm Luis Cruz, presidente del Vida, a su llegada al estadio Ceibeño para alentar a su equipo en un partido clave por el primer lugar.

6:05pm Comienzan a ingresar aficionados al estadio de La Ceiba. Hoy se espera una buena asistencia para el Vida vs. Motagua, un duelo donde está en juego el primer lugar.

5:55pm Las camisas rojas y azules ya están ubicadas en las afueras del coloso ceibeño.

5:40pm Así luce en este momento las afueras del estadio Ceibeño.

5:30pm La plantilla del Vida es la primera en arribar al estadio Ceibeño para su juego ante Motagua.