Pedro Troglio se desahoga y no tira la toalla por el primer lugar: habla de la sanción, jugadores indignados y el golpe emocional de Surinam

El Olimpia sumó una importante victoria 1-0 ante el Marathón que le permite seguir con sus aspiraciones por el primer lugar del presente torneo Apertura.

El timonel de los merengues, Pedro Troglio, no dudó que su equipo mereció llevarse los tres puntos por lo realizado en este compromiso ante los verdolagas.

"Me parece que fue una victoria justa, y de reprochar, sería la cantidad de situaciones que fallamos y los 10 minutos del segundo tiempo que entramos dormidos, donde dimos una situación muy clara que no sé si la sacó (Menjívar) o pegó en el palo".

Y remarcó que. "Tuvo que ser más cómodo, pero enfrentamos un gran equipo y si vos no lo matás, está con vida hasta el último segundo. Tiene jugadores altos, ejecutan muy bien la pelota parada y habían un riesgo en cada situación final"

VER TABLA DE POSICIONES

El técnico argentino no se da por descartado por los primeros puestos a pesar de estar en la cuarta posición, ya que creen que una combinación de resultados los llevarían a la cima.

"Nosotros creyendo que vamos a llegar a pelear los primeros lugares, hay muchos encuentros directos, hoy Motagua empató con el Vida, luego juego con Motagua-Real España, la última fecha Vida-Real España, son muchos partidos entre ellos, pero es lógico de nosotros debemos ganar todos".

Los objetivos se los han trazado muy claros. "Empezamos la semana pasada y dijimos que teníamos que hacer nueve puntos, nos queda un partido que no es simple como es Lobos, luego el clásico y después Platense. Nosotros creemos que si ganamos podemos meternos entre los dos primeros. Ya después si no nos da, nos prepararemos para jugar las finales".

JUGADORES QUE LLEGAN INDIGNADOS

Y agrega: "Estos son partidos que empiezan a ser de preparación para las finales y esas se ganan así, sufriendo, jugando muy bien, metiendo. Para mí fue un semestre muy difícil, 18 jugadores míos no pararon entre selecciones y sumado a eso todos los meses me sacan siete jugadores que vienen con una indignación enorme porque vienen criticados y yo los debo de poner para que me salven el fin de semana".

Pedro Troglio también remarcó que le ha tocado luchar con un equipo muy golpeado por las lesiones y además de la polémica eliminación de la Liga Concacaf.

"Tengo lesionados muy importantes que eran la base del torneo anterior como: Alvarado, Núñez, Álvarez, Chirinos y sumado a lida de Deiby Flores. Nos tocó vivir lo de Surinam que eso fue un golpe emocional muy grande".

En cuanto al tema de los jugadores expulsados en la campaña. "A veces preguntan por qué tanto jugador expulsado, pero hay una sanción, una quita de sueldo y los jugadores no todos están salvados en el fútbol de Honduras. La situación no es fácil y se está tratando de luchar. Llevamos nueve ganados, cuatro empatados, tres perdidos, tampoco es una campaña horrible, pero para la opinión somos un "desastre" y si ganamos el partido suspendido quedamos a dos puntos de la sensación del torneo que es Vida. Estamos tranquilos y sabemos que vamos a pelear por el campeonato y ojalá que lo podamos ganar para la alegría de toda la gente".