Otro clásico vibrante y mucho en juego: Así se jugará la fecha 17 del Apertura en Honduras

Se completó una emocionante jornada 16 del torneo Apertura 2021 y el fin se semana se viene otra vibrante fecha con partidos que prometen mucha pasión.

El duelo Marathón vs. Victoria a las 3:15pm en el Yankel Rosenthal abrirá la jornada el sábado 30 de octubre.

A las 7 de la noche en el estadio Nacional, el Motagua recibirá al Real España en un duelo directo por un cupo a semifinales.

A la misma hora, pero en el Humberto Micheletti, el Honduras Progreso se medirá al Real Sociedad de Tocoa.

Dos juegos dominicales completan la jornada

El domingo 31 de octubre se disputarán dos encuentros. A las 4:00pm el Olimpia recibirá a UPNFM que ya selló su boleto a la liguilla y busca una mejor posición.

La fecha se cerrará en La Ceiba con el juego Vida vs. Platense a las 5:15pm. Los cocoteros buscarán otro triunfo que los acerque al objetivo de quedarse con el liderato de las vueltas.

Los dirigidos por Ramón Maradiaga quemarán sus últimos cartuchos en el certamen para buscar sumar puntos.

Jornada 17:

Sábado 30 de octubre

3:15pm Marathón vs. Victoria

7:00pm Motagua vs. Real España

7:0pm Honduras Progreso vs. Real Sociedad

Domingo 31 de octubre

4:00pm Olimpia vs. UPNFM

5:15pm Vida vs. Platense