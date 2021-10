Tabla de posiciones en Honduras: clasificados a la liguilla y la lucha de cuatro por el primer lugar

A falta de dos fechas del cierre de las vueltas, se han sellado lo seis cupos que dan acceso a la liguilla del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional.

UPNFM, Vida, Motagua, Motagua, Real España y Marathón son los clubes invitados a la fiesta grande del fútbol hondureño, muy superiores a los quedados Real Sociedad, Honduras Progreso, Victoria y Platense.

Con la disputa de la fecha 16, se dejó abierta una pelea emocionante por el liderato de la tabla, pues cuatro equipos mantienen posibles reales para adueñarse de la cima; dos de esos clubes dependen de sí mismo para conseguir el objetivo.

Estamos hablando del líder Vida (33 pts), el colero Real España (32 pts), Motagua (31 pts) y Olimpia (28 pts).

- ¿Qué necesitan para ganar las vueltas? -

Tras que los cocoteros fracasaron ayer en su misión de vencer al Ciclón en su casa (1-1), las Águilas dependen de sí mismas para ganar las vueltas, pues aún debe disputar el clásico capitalino, por lo que de ganar sus tres juegos que le restan, sería los líderes.

Aún si Vida gana los próximos encuentros, dependerá de lo que haga Motagua para poder sellar su mejor campaña en este siglo, sin embargo, Real España podría dar la campanada y llevarse las vueltas, pues la Máquina visita al club capitalino el sábado y en la última fecha recibe al equipo ceibeño; de salir victorioso en ambos, se apoderaría de la cima.

A pesar de ser el líder de la Liga Nacional en casi todo el torneo, el Vida, a falta de dos jornadas, no depende de sí mismo para ganar las vueltas. Olimpia es quien tiene las posibilidades más remotas para hacer la hazaña: debe ganarle a su máximo rival en el derbi pendiente, al igual que los choques ante UPNFM en casa y de visita al Platense y esperar un tropiezo de cada uno de los tres rivales con los que pelea la punta (el Vida debe perder, pues de igualar en puntos, le supera tras ser el ganador de la serie entre sí).

- Resto de liguilla y el descenso -

Del otro lado, Marathón (6to con 23 pts) debe ganar sus dos encuentros restantes ante Victoria en casa y el de visita contra Real Sociedad y esperar que los Lobos (5tos con 27 pts) no ganen contra Olimpia y los jaibos para así adueñarse del quinto lugar.

Real Sociedad, séptimo sembrado a 10 unidades del sótano y siete de la liguilla, disputará juegos de trámite. Ya en el descenso, Honduras Progreso (8vo con 12 pts) debe empezar a ganar si no quiere complicarse con la relegación, algo de donde el Victoria (9no con 10 pts) pudo salir tras remontar al Platense y dejarlo en el último lugar con cuatro puntos de diferencia.

- Así se disputarán los juegos restantes del Apertura -

*Fecha 17

Sábado 30



Marathón - Victoria 3:15pm

Motagua - Real España 7:00 pm

Honduras Progreso - Real Sociedad



Domingo 31



Olimpia vs UPNFM 4:00 pm

Vida vs Platense 5:15 pm

*Fecha 18



Sábado 6 de noviembre (TODOS 7:00 pm)

Platense vs Olimpia

Real España vs Vida

Real Sociedad vs Marathón

Victoria vs UPNFM

Motagua vs Honduras Progreso

- Así marcha la tabla de posiciones -