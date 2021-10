Tato García reaccionó incómodo tras perder con el Olimpia: "Errores tontos nos ha llevado a perder partidos"

El Marathón sigue dejando duda en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional, luego de caer 1-0 ante el Olimpia, lo verdes suman su tercer duelo sin conocer la victoria.

El técnico uruguayo, Martín "Tato" García, reaccionó al respeto y destacó que visitar la capital no es nada sencillo y aún más jugarle frente a frente al Olimpia.

"No es sencillo venir a jugar contra Olimpia a la capital, jugarle de igual a igual, con tres Sub-20 en cancha y volvemos a fallar goles como la fecha pasada, peo la valoración más allá de la derrota, hay que tratar de seguir corrigiendo y lo estamos intentando hacer".

Pese a la derrota, el timonel del monstruo destacó su presencia en la Liguilla, donde consideran que pueden hacer mejor las cosas, pero sin cometer las fallas que han tenido.

"La idea era entrar a la liguilla y lo hemos conseguido tres fechas antes del cierre del torneo, los dos equipos ya estábamos adentro. La liguilla es otro rollo, es un mano a mano y tenemos que seguir trabajando y no cometer esos errores tontos que nos han llevado a perder partidos cuando el rival no nos supera, esa es la verdad".

García no comparte que el Olimpia los haya superado en el partido. "Capaz que tuvo más la pelota (Olimpia), pero la jugada de gol fue un rechazo simple que lo puede hacer el defensor nuestro, es entre dos jugadores de Marathón y ahí viene el gol de Olimpia. Después fue más desbordes, pero no hubo peligro, nosotros tuvimos otros y no llegamos a empujarla".

Además, la mentó que se continúe perdiendo opciones claras de gol. "El partido pasado generamos 17 chances de gol clara y no la pudimos meter adentro, pero hay que seguir trabajando, nosotros estamos en un proceso que es de afianzar a los jugadores jóvenes".

El "Tato" advierte que ya en esta instancia de la liguilla van a pelear por llegar a la final. "Marathón vino a jugar el partido con tres sub-20 y fue el primer equipo de la Liga en cumplir los minutos desde hace mucho tiempo atrás. Ahora en la liguilla pelearemos de igual a igual y nadie sabe lo que va a pasar y trataremos de pelear de igual a igual como lo hemos hecho siempre".