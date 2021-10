Cuatro clubes al acecho por el liderato en Honduras: lo que necesita cada uno para ganar las vueltas

A falta de dos fechas para el cierre de las vueltas del Apertura 2021 en Honduras, la pelea por el liderato se puso al rojo vivo. Vida marcha primero en estos momentos, pero Real España, Motagua y hasta Olimpia tienen posibilidades de arrebatárselo.

Los cocoteros ya no dependen de sí mismos. Para cerrar primeros, deberán ganar sus dos encuentros restantes y esperar que el Ciclón tropiece en cualquiera de sus tres juegos restantes.

El Real España, segundo con 32 unidades y dependen de sí mismos para cerrar líderes. Les bastará ganar sus dos juegos (ante Motagua y Vida), para conquistar la cima.

Motagua es tercero son 31 puntos y también tienen en sus manos la posibilidad de quedarse con el primer lugar. Les bastará ganar sus tres partidos restantes para adueñarse de la punta.

En la cuarta casilla está el actual tricampeón Olimpia, que también tiene tres juegos restantes. Si gana sus encuentros y tropiezan cocoteros, aurinegros y azules, conquistaría las vueltas.

Ver Taba de Posiciones del Apertura 2021 en Honduras

Los primeros dos lugares clasificarán directo a las semifinales. Del tercero al sexto disputarán los repechajes en partidos de ida y vuelta.

Los resultados que favorecen a cada de equipo para quedarse con el liderato

Vida



F. 17 Ganar a Platense, Empate Motagua vs. Real España y que Olimpia no sume

- Empate en el clásico pendiente Olimpia vs. Motagua

F. 18 Triunfo ante Real España, que Olimpia y Motagua empate o pierdan





Real España



F. 17 Triunfo sobre Motagua

F. 18 Triunfo sobre Vida

Motagua



F. 17 Triunfo sobre Real España

- Triunfo ante Olimpia en el clásico pendiente

F. 18 Triunfo sobre Honduras Progreso

Olimpia



F. 17 Triunfo sobre Lobos, empate Real España vs. Motagua y que Vida no sume

- Triunfo sobre Motagua en clásico pendiente

F. 18 Triunfo ante Platense, que Motagua no sume y empate Real España vs. Vida