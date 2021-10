"Primi" habla de la delicada situación que vive Platense y asegura su continuidad: "Estamos firmes, pero no contentos"

Primitivo Maradiaga rompió el silencio y habló sobre la delicada situación que vive el Platense en el actual torneo Apertura 2021 donde se ubican últimos en la tabla de posiciones con seis puntos.

"Primi" contó en una amplia entrevista con Deporte al Instante de Radio América que el equipo no la está pasando nada bien y que en ningún momento renunció del club, lo que si hubo fue una inconformidad que les hizo saber a los jugadores.



"No la estamos pasando nada bien con el equipo, el resultado del día ayer no fue el mejor, esperábamos tener un marcador que nos permitiera estar encima de Victoria y acercarnos a los rivales que estaban más cerca de nosotros, lamentablemente no pudimos mantener la regularidad del primer tiempo y entramos desconectados para el segundo y esto indudablemente da frustración", dijo el entrenador de Platense.



Maradiaga aseguró no estar nada conforme con la situación y que ya habló con la directiva para la planeación del siguiente torneo, habló de cuatro a cinco refuerzos.





"Hablamos con los jugadores en el camerino le hicimos ver que de una u otra manera lo que está sucediendo y que, pues que en lo particular se iban a tomar decisiones en beneficio de la institución, bajo ningún punto hablamos de una renuncia, incluso, hoy mismo hemos tenidos reuniones con el presidente sobre lo que se tiene para el futuro de cara al otro torneo, estamos firmes, pero no contentos por lo que hemos realizado en el equipo".

En ningún momento hubo renuncia de Platense



"No, lo que si hubo fue una inconformidad que le hicimos ver a los jugadores, porque lo que uno trabaja no es para sacar estos resultados y que tenemos que tener un cambio y que eso me iba a permitir a mí sacar conclusiones para el otro torneo".



¿Le hizo saber a los directivos que hay que invertir para el próximo torneo para salvar la categoría?



"No de ahora, si no desde que me presenté, incluso, desde que tuve las primeras pláticas antes de venir a Puerto Cortés, lo primero que solicité fue un buen plantel para no estar en esta posición, porque yo no llegaba a pelear la categoría, si no que estar peleando la liguilla como sucedió con John Jairo que estuvieron próximos a eso, pero no es esa la realidad y no voy a hablar de plantilla, si no hacer ver que cuando se está en el día a día se da cuenta de un sin fin de situaciones que al final repercuten y que limitan el accionar o el ser competitivos, yo no gano nada con lamentarme, ellos están conscientes de que hay que invertir, pero saber invertir, no traer jugadores que no tengan compromiso y esto debe involucrarnos a todos. La directiva de Platense sabe a lo que vamos a apostar y saben que la situación no es nada buena para sacar dinero y hacer un equipo para cambiar la historia".



El respaldo de la directiva a su proyecto para el próximo torneo



"En eso estamos claros y no ha sido de ahora, si no que desde que tuvimos la racha de ocho o nueve partidos perdiendo, en ese momento ellos me hicieron saber que estaban conscientes que hay que reforzar y reforzar bien. Ya he estado definiendo propuestas de jugadores que puedan ser parte del grupo para el siguiente torneo, en el ámbito internacional y buscando reforzar la columna vertebral y en ese sentido hay una gran cantidad de jugadores, ya hemos hecho referencia de lo que queremos para dar el visto bueno o no. Y pues con lo que tenemos hacer un equipo para poder competir".



Y si no hay la inversión necesaria de Platense ¿Seguirá en el club?



"La idea es contratar gente que se acople a las condiciones del presupuesto del equipo, hasta el día de hoy todos estamos al día y en eso ha tratado de ser responsables con eso, ahora, si hay una necesidad de reforzarnos y lo tenemos claro, por eso menciono la columna vertebral, un central, un volante contención y dos delanteros, no necesariamente tienen que ser extranjeros. No quiero levantar falsas expectativas de que se van a gastar grandes cantidades de dinero, porque esto es de trabajo. Eso sí, contratar jugadores de compromiso para tener un torneo diferente al de ahora".





¿Cuánto tiene que cambiar el equipo para el próximo torneo?



"Si hablamos de refuerzos sería cuatro o cinco, mi primera plática con la directiva fue reducir el plantel de los 35 jugadores que hay a 25 máximo, con 18 de un nivel parejo y los que restan iban a ser de reserva y que ese sería mi conformación del plantel, no sé cuántos van a salir del equipo, tal vez antes del partido contra Olimpia podamos tener una lista".