Sorprendentes revelaciones de Fabián Coito: habla que fue amenazado y que Honduras es un país "muy violento"

Fabián Coito Machado, extécnico de la Selección de Honduras, volvió a hablar este viernes de su paso por la Bicolor donde dejó un sabor amargo y explicó con detalles su experiencia vivida. No quiere volver a dirigir selecciones menores y reveló en una radio de su país que recibió amenazas en sus últimos días en el país.

Coito no se refirió si fueron amenazas de muerte o de otra índole. Se fue hablando además de que el país es violento y que en las conferencias de prensa le mostraban la tensión. El timonel explica que algunos periodistas lo insultaban en redes sociales y hasta se metían con su salario.

Deja claro muchas realidades como por ejemplo que no hay torneos de reservas, cuando vino no había segunda división tras la pandamia. Explicó que se rebajó el sueldo y que las amenazas recibidas incidió para que lo separaran del cargo, pero no explicó que solo pudo hacer tres puntos de 18 posibles en el octagonal de Concacaf.

EL DÍA QUE SINTIÓ QUE ERA EL FINAL: “El resultado de Jamaica fue determinante para la decisión final. Hay un montón de factores por supuesto, pero sin dudas fue el resultado producto de ciertas situaciones que no llegamos a la Eliminatoria con los jugadores en su mejor nivel. El partido con Jamaica lo debíamos ganar, es la realidad. Y luego otras situaciones generadas por el ambiente. La sensación general de la gente, el periodismo, mucho nerviosismo. La verdad es que yo me imaginé que la decisión podía venir”.

El entrenador Fabián Coito este viernes presente en la radio uruguaya Spor890 donde habló de su paso por la Selección de Honduras.

LAS REALIDADES QUE VIVE HONDURAS: “Esto quiere decir que se está en un recambio, pero, y no es una excusa, la pandemia nos golpeó mucho. La pandemia golpeó fuerte a las economías pobres. A la liga hondureña la partió al medio, no hay juveniles, no hay Segunda división. Y luego empezaron con que mi sueldo, que el país necesitaba mi dinero, que estaba haciendo yo en mi país cuando me tuve que quedar acá porque no podía viajar por la pandemia. Yo renuncié a un montón de plata, me lo planteó la Federación y dije correcto, estoy de acuerdo”

COLABORÓ DURANTE LOS HURACANES: “Terminó la pandemia, vinieron los huracanes, jugadores que perdieron todo y yo colaboré con tres instituciones porque así lo siento. Nunca lo comenté en Honduras porque yo no salgo en twitter. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudar? Yo no puedo ir a cargar bolsas porque sería un vende humo”.

LAS AMENAZAS Y LO LLAMABAN HIJO DE PUT...: “Empezó a venir una guerra mediática y hay una impunidad grande para decir cualquier cosa. Comunicadores que me insultaban en las redes. Por ejemplo: Coito hdp. Sin dudas que todo eso incidió en la decisión de la Federación. Es un país violento, muy violento, entonces recibíamos amenazas”.

LA BATALLA CON LOS PERIODISTAS: “Era duro en las conferencias porque interpretaban mal las respuestas. Yo lo decía con espíritu constructivo y en el mejor de los sentidos. Cuando dije que no se podía opinar de la selección en base solo al resultado y que cuando alguien gana es bueno y cuando pierde es malo, que tenían que analizar, hablar del contexto, porque entonces así sería periodista cualquiera, lo interpretaron mal. Lo interpretaron como que yo decía que periodista es cualquiera. Y de ninguna manera dije eso, sino que había que tener elementos para analizar”.

YA NO QUIERE DIRIGIR MENORES: “Me han hablado de hacerme cargo de algunas selecciones juveniles, ahora en este corto período en el que volví, pero me gustaría seguir a nivel mayor. Me hablaron de algunas federaciones de Conmebol, no de Uruguay. Mi objetivo es seguir en mayores, no volver a juveniles, considero que por ahora es una etapa cerrada”.