Rafa Márquez confiesa cómo Guardiola lo echó del Barcelona y su inesperada revelación sobre Messi

Rafael Márquez es considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y que supo aprovechar la oportunidad de jugar en Europa. Su paso por el FC Barcelona fue el más destacado y estuvo lleno de gloria y títulos.

El día que Rafa Márquez regañó a Messi en el Barcelona

Sin embargo, tras siete años en la Ciudad Condal, el exdefensor tuvo que salir del conjunto azulgrana por decisión de Pep Guardiola. Así lo confesó como invitado especial de 'El Chiringuito', asegurando que luego de sufrir una lesión, el técnico catalán le dejó las cosas claras.

''Me lesioné en una semifinal de Champions contra el Chelsea en 2009, el año en que se gana el sextete. Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos, pero me mandaba a la tribuna'', confesó Márquez, de ahora 42 años.

A partir de ese momento, la carrera del 'Káiser' se vio estancada y más tarde determinó encarar a Guardiola y cuestionarle su rol dentro del equipo. La respuesta de DT mandó al azteca a la MLS.

''Eso comenzó a desesperarme porque mi mentalidad ganadora de siempre jugar y triunfar no me permitía estar en el banquillo o la grada. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui'', revela.

Fue entonces cuando Márquez le puso fin a su etapa por el Barcelona, club con el que disputó 242 partidos entre todas las competiciones, marcó 13 goles y brindó 12 asistencias.

La maldición que persigue a Guardiola en la Champions League

Pese a aquel capítulo, el concepto que Rafa tiene de Pep no cambia en lo absoluto, ya que lo cataloga como el mejor DT del mundo. ''Para mí Guardiola es el mejor de todos porque obviamente tiene mucha idea del fútbol, pero sobre todo porque lo trabaja. Cada vez que está en un campo da lo mejor de sí para que las cosas salgan como quieres, es un perfeccionista y eso lo hace diferente a los demás''.

El mexicano aterrizó en Estados Unidos para unirse a las filas del New York Red Bulls, aunque afirma que se había arrepentido de tomar esa decisión porque se sentía ''muy frustrado''.

No eran tan amigos con Messi

Posteriormente, Márquez se refirió a su relación con el argentino Leo Messi y desveló que no fueron tan amigos. Todo lo contrario fue con Ronaldinho.

''Nunca fuimos muy buenos amigos (con Messi) que digamos, siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados, en el vestidor así la llevábamos y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido'', dijo el exdefensor.

''Con Dinho conviví desde el inicio en Barcelona y veía sus capacidades distintas, obviamente Messi es un fuera de serie, pero Ronaldinho era magia, la alegría del fútbol, la fiesta. Cuando creías que iba a hacer algo sacaba otra cosa de la chistera, era mágico. Sabemos que nunca rindió tal vez lo que podía'', argumentó.

Actualidad del Barcelona y Balón de Oro

Márquez aprovechó para analizar la crisis que atraviesa el club azulgrana en la actualidad. ''Lamento el momento del Barcelona, pero es tiempo de apoyarlos porque se debe estar más en las malas que en las buenas. Costará un tiempo ver al Barcelona al nivel que estábamos acostumbrados, pero Laporta en su momento hizo revivir al barcelonismo, si bien le han dejado al club mermado, pero se volverá a ser muy grande''.

Por último, el nacido en Michoacán señaló a su favorito para ganar el próximo Balón de Oro. ''Este año se lo daba a Lewandowski y si no fuera él está entre Leo y Benzema, pero es muy difícil preferir a uno de esos dos''.