Potro Gutiérrez: "Llevamos 35 puntos y hay gente que dice que no jugamos a nada; imagínate la ignorancia que significa eso"

El entrenador mexicano del Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez, se ha marchado contento por el triunfo que su equipo obtuvo de visita ante Motagua 0-1 en el estadio Nacional que les ha dado la oportunidad de alcanzar el liderato (35 pts) del torneo de forma momentánea, pues hace falta lo que haga Vida (33 pts) el domingo en su duelo ante Platense en La Ceiba.

El estratega ha reconocido sentirse feliz por ganar en el Nacional, pues en sus visitas anteriores ya sea con Olimpia o Motagua se les había escapado el triunfo en los últimos minutos, algo que ha conseguido en esta ocasión con un gol de Ramiro Rocca al minuto 90+4.

En su conferencia de prensa posterior al juego, Potro ha lanzado un importante dardo contra sus críticos quienes han venido cuestionando su forma de juego y ahora con 35 puntos cree que quien diga eso se trataría de 'ignorancia'.

"Son de esos partidos de finales, juegos cerrados que se definen por una gran jugada, una atajada y estamos contentos porque al final sufrimos la victoria, tuvimos que reajustarnos para volver a competir. Al final este tipo de clásicos se resuelven así y llevamos varios partidos en Tegucigalpa haciéndolo bien sin la ganancia correspondiente y hoy conseguimos esa victoria que por momentos se nos había escapado, pero esta vez ha sido diferente", inició en sus análisis.

¿A qué sabe ganar un clásico en los últimos minutos y también si depende de tener un gran portero para hacerlo por la gran noche de Buba López?

Depende de todo el equipo, del trabajo, siempre se hablan de las grandes atajadas o cuando pierdes de los problemas defensivos o los goles que no conviertes, así que nos hemos enfocado en lo colectivo, que cada quien haga lo que corresponde y ayude al compañero y la última vez que estuvimos aquí (en Tegucigalpa) nos sacan un empate en el último minuto ¿y qué se siente? pues es una felicidad importante porque veníamos persiguiendo un resultado así y hoy se dio como lo habíamos querido.

Hace mucho Real España no pasaba de 30 puntos y hoy tienen 35, ahora pueden aspirar a llegar a 38 ¿se ve terminando en primer lugar?

Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón desde que inició el torneo, hemos ido encontrando buenos pasajes, a veces no tan buenos, vimos al Bayern que le metieron cinco, la Juventus volvió a perder y hago referencia a esos clubes porque son los que hay que seguir y si a ellos les pasa, no entiendo por qué aquí se quejan tanto.

Hay gente que sigue opinando que llevamos 35 puntos y no jugamos a nada, imagínate la ignorancia que significa eso, no me parece justo, pero lo aceptas de quien viene y nos enfocamos en el trabajo y pensando en seguir como vamos, cerrando como debemos porque hace diez meses estamos reconfigurando constantemente para tener buenos resultados, estoy contento con los muchachos porque todo esto es gracias a ellos y a su convicción, vamos a seguir en esa ruta.

Ramiro Rocca marcó el gol del triunfo al minuto 90+4 en el estadio Nacional.

Real España ahora depende de sí mismo para ser líder, solo necesita ganarle al Vida en la última fecha.

Es una instancia que habíamos visualizado desde hace tiempo, tuvimos 10 minutos en el primer partido donde Vida nos superó y esos son los puntos que nos faltan, nos queda recuperarlos contra ellos, resta una jornada y ver cómo se resuelve los demás partidos y en esa medida planificar cosas, así que no nos desenfocamos y vamos a tratar de sacar los puntos.

¿Puede la afición de Real España soñar con el título porque en estos juegos ganando en Tegucigalpa es donde se demuestra si se puede alcanzar el campeonato?

Siempre hemos dicho que desde que llegamos hemos buscado campeonatos, hay veces que te pueden salir las cosas, otras veces no tanto, hoy el equipo da ese buen mensaje y estos juegos han sido cerrados, de un gol y se define a veces por un error y son buenos termómetros y estamos de acorde a lo que hemos planificado.







¿Cuál ha sido su discurso para convencer a sus jugadores de que era posible ganarle a Motagua?

Hay un montón de mensajes que hemos venido dando y solito se han ido convenciendo de sus posibilidades y nos encargamos de mandar esos mensajes del trabajo se ha ido realizando a lo largo de este tiempo y hoy era ratificarlo.

Hemos tratado de mostrar que el futbolista que está acá debe mostrar cosas que correspondan a la historia del club, también lo administrativo está evolucionando y queremos competir y mostrar una cara diferente que hace muchos años no tenía y eso lleva tiempo, hay quien sabe esperar y analizar y nosotros estamos contentos con ese desarrollo.