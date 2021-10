Diego Vázquez: "El fútbol castigó al equipo que más lo intentó; el triunfo estaba más para Motagua"

Diego Vázquez perdió por primera vez ante Real España como local tras ocho años al mando del Motagua. Esto sucedió tras un gol agónico de Ramiro Rocca al 90+4' que puso al conjunto aurinegro como líder en la Liga Nacional.

A pesar de ello, el conjunto capitalino fue el que más oportunidades tuvo para llevarse el triunfo, pues no estuvieron finos de cara a la portería sampedrana que fue respaldada en otra gran noche del guardameta Luis López que se vistió de 'San Buba' en el estadio Nacional.

El entrenador de las águilas destacó la superioridad impuesta por su equipo en gran parte del encuentro, aunque dio méritos al rival que lo intentó hasta el final, tal como en el encuentro por la primera vuelta que se decidió en el mismo minuto por el mismo jugador (Fecha 8, 11/09).

De igual manera, brindó el análisis del encuentro y lo que se viene para el Ciclón en los próximos duelos; el martes chocan ante Marathón en Liga Concacaf y deben disputar dos juegos más en el campeonato local en el encuentro pendiente ante Olimpia y el cierre ante Honduras Progreso.

- La conferencia -

Valoraciones del partido

"Fue bastante parejo, un tiempo para cada equipo, empezando tuvimos un par de jugadas, empezando con la del 'Chino' López frente al arquero, en el segundo también, hicimos el esfuerzo en una muy buena noche, ellos tuvieron el premio al final con ese gol.

Esto es parte del fútbol, en ese minuto (del gol) tuvimos esa desantención y terminamos pagando caro. El partido estaba mínimo para un empate, estaba más para Motagua que hizo el gasto, el fútbol terminó castigando al equipo que más lo intentó durante todo el partido. Fue un juego muy parecido al pasado en San Pedro Sula donde ganaron al mismo minuto. Tuvimos ineficacia para concretar las oportunidades."

Cambios que desentonaron



"En cuanto los cambios estuvieron bien porque nos generaron, tuvimos varias situaciones a balón parado, nos faltó esa fineza para realizar la anotación. El partido estaba de un gol y al final lo terminaron haciendo ellos".

Aspiraciones al liderato



"Todavían nos quedan seis puntos en disputa y obviamente vamos a aspirar a ganarlos, y después ver lo demás que queda. Todavía tenemos aspiraciones a los primeros lugares, depende de nosotros que debemos ganar, hoy dejamos pasar una oportunidad importante".

Ramiro Rocca acabó con un maleficio de diez años sin victorias del Real España ante Motagua en Tegucigalpa.

¿Clásico ante Olimpia el viernes?

Tendría que hablar con los directivos, aún no me han dicho nada, tendría que hacerse oficial, tenía entendido que jugaríamos el domingo, pero todavía no tengo esa información.

Si Buba López fue la figura, significa que Motagua atacó. ¿Cómo dejan perder esos puntos por las desanteciones?



"Comparto con vos... ¿es una pregunta o análisis?", dijo Vásquez, a lo que el periodista respondió: "No, lo que te quiero preguntar que por qué tanto desatención, pues en los dos partidos sucedió lo mismo".



Vazquéz dijo: "Me parece que hay una serie de errores que realizamos en los dos partidos, bueno allá en San Pedro nos anularon un gol válido; lo que dije anteriormente, faltó la eficacia, en esa última jugada tenemos que verla para ver qué que error cometimos, aunque esa falta del gol no sé si fue o no; era un balonazo al área que teníamos que estar más firmes para rechazarlo. Estuvimos distraidos como en San Pedro, son fallos del oficio, recordá que tenemos una defensa joven, nueva, y en ese aspecto debíamos estar más concentrados en esa última jugada.



¿Serán líder de las vueltas o irán a semifinales?



Indadublemente que hay una gran ventaja en quedar primero o segundo. Todavía aspiramos a esa posición, aún hay seis puntos en disputa y los podemos lograr. Dejamos pasar una gran oportunidad, pero seguiremos peleando.



¿Qué la faltó y qué tienen para dar?



Tenemos que tener en cuenta que jugamos partidos muy seguidos, el rival también, faltaron jugadores importantes por lesión y otros que se vienen recuperando. Siempre hay detalles para mejorar y seguir creciendo, pero lo importante es llegar bien al último tramo del campeonato.