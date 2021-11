¡El tremendo susto que le sacó Carlos Hermosillo a Copán Álvarez en los vestidores de Telemundo!

Copan Álvarez es uno de los periodistas de la cadena Telemundo Deportes en los Estados Unidos donde comparte junto a figuras del medio y exfutbolistas como Manuel Sol, Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo, quien le dio un tremendo susto en pleno día de brujas.

El periodista hondureño fue troleado por sus compañeros en los camerinos del estudio; según lo que él comentó en su cuenta de Twitter, fue Sol quien le convenció para cambiarse de vestuario previo a un encuentro que narrarían en los instantes siguientes al espanto.

Sin embargo, Copán no sabía lo que le esperaba una vez que iba abriera su locker, pues el exjugador del Cruz Azul, Hermosillo, se metió dentro del cabinete tres minutos antes de que Álvarez llegara al lugar.

El mexicano puso una cámara en el suelo para grabar la reacción del periodista nacido en Argentina, al igual que sostenía de un celular dentro del locker, capturando de cerca la reacción de espanto que puso Copán al ser asustado por su compañero.

Sol, Gurwitz y Hermosillo no pudieron contener las carcajadas, contagiando al asustado Álvarez a que se riera de su propia desgracia.

"Tremendo susto me dieron estos h…. @Miguel_Gurwitz, @CHermosillo27 y @manuelsol, quien me convenció para cambiarnos una hora y media antes del partido, debí olerme lo que venía", tuiteó Copán, quien no olvidará ésta anécdota ocurrida en la víspera de Halloween.