¡Con fecha en el aire! Así se disputará la última jornada del Apertura de la Liga Nacional con final adelantada

¡Cierre infartante en el Apertura 2021 de la Liga Nacional! El próximo fin de semana se disputará la última jornada del campeonato donde se decidirá el líder de las vueltas y junto al segundo semifinales.

Real España, Vida, Olimpia y Motagua se jugarán la vida en su siguiente encuentro, sobre todo los equipos capitalinos que deben ganar el clásico pendiente para aspirar a la cima; un empate o derorta les dejaría sin posibilidades.

Aún con todo ello, no hay una fecha exacta hasta el momento sobre cuándo se disputará el derbi, pues primero debe disputarse este encuentro antes de la jornada 18 que cierra la temporada regular, la cual está programada para el próximo sábado 6 de noviembre.

La Liga Nacional programó todos los encuentros para las 7:00 pm de la noche y estos se desarrollarán de la siguiente manera; Real España y Vida jugarán una final adelantada en el campeonato hondureño.

- Sábado 6 de noviembre (TODOS 7:00 pm) -



Estadio Excélsior: Platense vs Olimpia

Estadio Morazán: Real España vs Vida

Estadio Franscico Martínez de Tocoa: Real Sociedad vs Marathón

Estadio Ceibeño: Victoria vs UPNFM

Estadio Nacional: Motagua vs Honduras Progreso