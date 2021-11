Probabilidades: ¿Cómo se definirán los dos semifinalistas y repechajes? Así quedarían los cruces del Apertura

A falta de jugarse el clásico reprogramado entre Motagua y Olimpia, prácticamente dependiendo de este resultado se podrían definir los semifinalistas del torneo. Vida y Real España son los que tienen el panorama más claro, ambos dependen de si mismos.

Pero ya están las probabilidades para conocer los cruces. El en caso de Marathón y Lobos UPN confirmaron sus posiciones en el repechaje, serán quinto y sexto, por lo que estarán cerrando sus encuentros de visitante, posiblemente ante los tres grandes o Vida.

Motagua y Olimpia todavía pueden ser semifinalistas, pero solo uno de ellos lo podrá hacer y para que suceda, deben de ganar, pues si empatan el clásico o uno de los juegos de la jornada 18 se estarían matando ambos. Aunque hay una remota posibilidad por la diferencia de goles que ambos equipos mantienen que es muy amplia.

JORNADA 18

(Puerto Cortés) Platense vs Olimpia

(Tocoa) Real Sociedad vs Marathón

(Tegucigalpa) Motagua vs Honduras Progreso

(La Ceiba) Victoria vs Lobos UPN

(San Pedro Sula) Real España vs Vida

PROBABILIDADES DE CRUCES DE LIGUILLA

VIDA

¿CÓMO QUEDA LÍDER?

1. Venciendo al Real España.

2. Empatando ante los aurinegros y que Olimpia o Motagua empaten uno de los dos partidos que tienen.

ASEGURA EL SEGUNDO LUGAR

1. Perdiendo ante Real España y que Olimpia o Motagua empaten uno de los dos partidos que tienen pendientes.

COMO CAE AL REPECHAJE

1. Perdiendo frente al Real España y que Olimpia o Motagua ganen sus dos partidos que tienen.

REAL ESPAÑA

¿CÓMO QUEDA LÍDER LA MÁQUINA?

1. Únicamente venciendo a Vida en la última jornada.

ASEGURA LA SEGUNDA POSICIÓN

1. Empatando frente al Vida y que Olimpia o Motagua empaten uno de los dos partidos que tienen pendientes por jugar.

2. Perdiendo ante Vida y que Motagua u Olimpia empaten o pierdan sus dos partidos.

CÓMO CAE AL REPECHAJE

1. Perdiendo frente al Vida y que Motagua u Olimpia ganen sus dos partidos que tienen pendientes.

2. Empatando frente al Vida y que Motagua u Olimpia ganen sus dos partidos y saquen una mejor diferencia de goles.

OLIMPIA

¿CÓMO QUEDA LÍDER?

1. Ganando sus dos partidos (Motagua y Platense) y que Real España y Vida empaten; pues tiene mejor diferencia de goles.

ASEGURA EL SEGUNDO LUGAR

1. Que Vida derrote al Real España y ellos ganar uno de los juegos y empatar el otro, pues por ahora tienen una mejor diferencia de goles que los aurinegros (+18).

2. Que Real España derrote al Vida y ellos ganar los dos partidos que tienen pendientes, pues tiene mejor diferencia de goles que los ceibeños.

COMO CAE AL REPECHAJE

1. Que empate los dos partidos que tienen pendiente (Motagua y Platense).

2. Que Vida y Real España empaten en San Pedro Sula y ellos pierdan uno de los dos partidos que tienen pendientes.

MOTAGUA

¿CÓMO QUEDA LÍDER?

1. Ganando sus dos partidos siempre y cuando haya un empate entre Real España y Vida; pues los azules tienen mejor diferencia de goles que los ceibeños. Ahora tienen (+16), y los ceibeños tienen (+14).

ASEGURA EL SEGUNDO LUGAR

1. Ganando sus dos partidos y que haya un ganador en el duelo entre Real España y Vida, pues ellos llegarían a 37 y uno de los dos se quedaría con 35 o 36 puntos.

2. Que Real España pierda contra el Vida, ellos ganar uno y empatar el otro juego, allí le sacarían mejor diferencia de goles, pues los aurinegros tienen (+16) hasta el momento.

COMO CAE AL REPECHAJE

1. Empatando o perdiendo los dos partidos que tienen pendientes.

2. Que Vida y Real España empaten y ellos solo ganen uno de los encuentros.

3. Que Real España derrote al Vida y ellos no sumen seis de los puntos que tienen pendientes.