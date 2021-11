Héctor Castellanos: "Llevamos varios títulos y este de Liga Concacaf nos hace falta como generación"

El contención del Motagua, Héctor Castellanos, se declaró listo para enfrentar este martes (8:00pm) al Marathón en la vuelta de cuartos de Liga Concacaf y asegura que el grupo apuesta al título internacional.

"Tenemos la oportunidad de cerrar en casa, donde somos fuertes y trataremos de liquidar la llave, no dando opciones y saliendo a presionar. Tratando de hacer nuestro juego, sabiendo que al frente tendremos un equipo con buenos jugadores y bien dirigido", inició contando en conferencia de prensa.

Castellanos se reporta en condiciones para jugar el encuentro de titular, si el técnico Diego Vázquez así lo dispone.

"En lo personal llego bastante bien, tuve una molestia contra Marathón en Liga, pedí que me sacaran y no fue mucho, una pequeña distensión, he trabajado mucho por aparte con los doctores y en la parte física y futbolística estoy bien, va a ser decisión del técnico si decide ponerme o esperar, yo estoy a disposición".

Y agregó: "Acá tenemos muchos compromisos, ahora este clásico y sabemos que tenemos que tratar de salir a dar el golpe final, que no será fácil, pero son las instancias que nos gusta jugar".

El mediocampista no esconde que en la plantilla del equipo hay mucha ilusión de poder entregarle a la afición el ansiado título de Liga Concacaf, que se les ha negado en dos ocasiones.

"Voy a ser súper honesto, sé que Diego lo ha dicho y yo también, vamos paso a paso. Pero estamos muy ilusionados, creemos y estamos convencidos que esta va a ser la (oportunidad) nuestra. Si clasificamos y primeramente Dios avanzamos a la final va a ser la tercera y la vencida. Ya se nos ha escapado dos veces de las mano la copa, hemos estado tan cerca, eso lo mantenemos siempre en nuestra mente como si fue ayer. Imaginate, queremos entregarle esta alegría a la afición que es incondicional, el jugador número 12 del equipo, a la directiva que sabemos que están ilusionados con esta copa y nosotros también queremos sumar este campeonato".

"La Perrita" es parte de ese selecto grupo de jugadores del Azul que lo ha ganado todo, pero que siente que les falta ese título internacional.

"Llevamos varios títulos y este nos hace falta como generación de jugadores y queremos ganarla. Estamos comprometidos al 100% con la institución y afición, que sepan que tenemos mucha hambre y ganas de levantar la copa, primero Dios lo vamos a lograr".

Sobre la parte mental por la ventaja 2-0:

"En el grupo habemos jugadores que ya tenemos 7 u 8 años en el club y les hacemos saber a los otros compañeros que ya nos ha pasado (relarse) y que no puede ocurrir. No hay margen de error para nosotros de aquí en adelante, hablamos que no debemos esperar que nos hagan un gol para reaccionar, debemos estar concentrados".