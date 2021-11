“Tato” García avisa al Motagua sobre el juego de este martes: “La diferencia de dos goles no es determinante”

Marathón se meterá este martes en la cancha del Nacional de Tegucigalpa para buscar remontar el 2-0 ante Motagua por el pase a cuartos de final de la Concacaf League. Además buscará meterse en la Champions League del próximo año.

“El grupo está bien, tenemos mucha confianza que mañana hacer un buen partido, sabemos que la diferencia de dos goles no es determinante, si bien venimos de hacer un gran partido allá donde se piensa que la figura del juego fue Jonathan Rougier. Eso nos da el aliciente de que tenemos las armas para jugar de igual a igual con un rival de mucho respeto y que tiene un gran entrenador que lleva ocho años; y nosotros hace tres meses”.

Tato habla del proceso que ahora está teniendo Marathón con su llegada, pues le ha tocado renovar el grupo, apostar por los jugadores jóvenes. “Hemos tenido lesiones y muchas bajas, estamos en un recambio del club, general, pero la confianza la tenemos plenamente. Estoy seguro de que mañana Marathón hará un gran partido”, comentó García en conferencia.

Marathón ha venido con muchas bajas en estas últimas semanas, sobre todo en la ofensiva al no tener a Mario Martínez, Edwin Solani, Carlo Costly y Cristian Cálix, aunque este último se recuperó hace dos semanas. El último soldado caído fue el defensor Emilio Izaguirre con rotura de ligamento en su rodilla.

“Nosotros tenemos futbolistas importantes lesionados como Mario Martínez que ya hace un mes que no lo tenemos, es el jugador diferente que tiene el club por su juego, calidad y experiencia, es el futbolista que nos hace la pausa, que nos maneja la pelota quieta; no lo hemos tenido, entonces tenerlo a la orden para mañana es importante. De igual forma Edwin Solani que no lo habíamos tenido como Carlo Costly”, contó.

Pero eso no le baja que puedan remontar, aunque “Tato” habla de que el verde está en un proceso, algo que se vivió hace unos meses en el vecino Real España: “Nosotros venimos a jugar a la capital ante Olimpia con juveniles que venían a sumar minutos, con tres sub-20 e hicimos un gran segundo tiempo. Marathón está en un proceso y la gente debe entender, nosotros llegamos hace poco y estamos haciendo un recambio general que nos tiene contentos, estamos trabajando bien, tenemos el apoyo de la directiva”.

Finalmente dejó claro que no se van a entregar y Motagua tendrá que sudar si quiere asegurar su pase temprano. “Mañana salimos a la cancha a jugar el todo por el todo, es una final y se lo transmitimos a los muchachos. Tenemos que minimizar los errores que nos han llevado a perder puntos en el torneo local que nos tienen en el sexto lugar de la liguilla. Nos ha costado hacer los goles aunque me deja tranquilo que podemos generar”, sentenció el sudamericano.