Orinson Amaya confirma que “Tato” García no se mueve de Marathón y anuncia que ya tiene fichajes para el Clausura

Los últimos resultados no han acompañado al técnico uruguayo Martín “Tato” García y muchos aficionados del club no están contentos con la campaña, pues Héctor Vargas los había acostumbrado a pelear los primeros lugares.

Este martes el presidente del club, Orinson Amaya, salió al paso para ratificar al sudamericano en su puesto pase lo que pase esta noche en la Concacaf League donde se miden al Motagua. El dirigente ha sido claro que ellos quieren un proceso a largo plazo porque saben de la capacidad que tiene García.

“Nosotros le pedimos al señor (Martín García) que viniera para ganar el campeonato. Nosotros venimos a buscar el título, pero en el camino se dan algunos resultados que no son los que se esperaban, como en el caso si hubiésemos sumado contra Olimpia, estuviéramos en las primeras posiciones pero eso no se puede revertir. Ahora lo que toca es poder enfrentar la liguilla en una mejor disposición. Hemos estado muy de cerca del equipo”, comentó Amaya al programa Minuto 90 de RCV.

El entrenador uruguayo Martín "Tato" García logró meter al Marathón en el sexto lugar del repechaje y está en la Concacaf League.

Y es que Marathón debe este martes darle la vuelta a un 2-0 frente al Motagua para buscar las semifinales de la Liga Concacaf, además, estaría rematando con la clasificación a la próxima Champions League, torneo al que han clasificado en las dos últimas participaciones de la mano de Héctor Vargas.

“No hay mañana. Hoy tenemos que salir a ganar, hay que buscar esa clasificación a semifinales porque este sería el pensamiento de Marathón tanto en el torneo internacional como el local. El profesor Tato sabe que es lo que queremos, sabe que buscamos hacer ese cambio generacional con algunos jugadores jóvenes que tenemos como el lateral izquierdo (José) Aguilera que lo ha venido haciendo muy bien. Hay que recordar muchas cosas que hizo “Tato” como debutar a un muchacho de 17 años que no era tomado ni en las reservas y ahora es titular indiscutible en el Marathón. Estamos contentos con el trabajo que nos viene haciendo y eso es importante”, manifestó el dirigente.

RATIFICADO EN EL PUESTO

Amaya siempre es muy claro en sus declaraciones. El técnico verdolaga le gusta salir de frente para evitar las especulaciones que se vierten y ha explicado que pase lo que pase esta noche, Tato no se mueve de su puesto, pues dice que están contentos con sus decisiones para darle el cambio generacional a la plantilla.

“En ningún momento se ha me ha cruzado por la mente hacer un cambio de técnico porque como dirigentes nosotros también tenemos que crecer y si queremos tener resultados no solamente se pueden obtener en tres meses que es lo que tiene el “Tato” en Marathón. Este es un trabajo que estamos haciendo con el profesor y ya estamos pensando en el próximo torneo. Es más, ya tenemos ciertas incorporaciones pero no se las puedo revelar y vamos de a poco trabajando”, manifestó.

Finalmente explicó: “Este ha sido un torneo muy disputado y están muy cerca las posiciones. No se nos dieron los resultados, pero ahora es borrón y cuenta nueva, se viene la liguilla y esperamos salir a ganar como ya los jugadores lo tienen clara. Marathón desde que inició el torneo comenzó a buscar la décima copa y el hecho de que entremos en la sexta posición no quiere decir que no la vamos a conseguir”.