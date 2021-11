Kervin Arriaga pide disculpas por la expulsión infantil en el juego ante Motagua por Liga Concacaf

El volante Kervin Arriaga pidió disculpas al cuerpo técnico y jugadores del Marathón por la infantil expulsión en el clásico Motagua vs. Marathón en la vuelta de los cuartos de final de Liga Concacaf.

"La verdad no tengo muchas palabras que decir. Hoy más que nunca estoy dolido porque sé que no soy esa persona que reaccionó así ayer. Hoy solo quiero pedirle disculpas, primero al cuerpo técnico que confió y confía en mí. Nunca quise botar o jugar con el trabajo de ellos y al final lo hice por una acción que no pude controlar", escribió el jugador en sus historias de Instagram.

Y agregó: "Segundo, pedirle disculpas a mis compañeros por dejarlos solos dentro de la cancha en un partido tan importante. Tercero, a la directiva de la institución, espero en esto que falta del torneo poder aportarle al equipo lo que de verdad espera de mí persona y por último a esa gran afición por vivir y morir por estos colores".

Los verdolagas llegaron a la vuelta con el marcador 2-0 en contra y estaban haciendo un gran juego hasta que el minuto 62 la historia del encuentro cambió con su expulsión.

Arriaga perdió los estribos y le terminó dando un cabezazo al lateral Diego Rodríguez, quien es su compañero en la Selección Nacional.

Con la ventaja numérica, Motagua aprovechó y terminó ganando 2-0 y clasificando a la semifinales de Liga Concacaf y sellando el pase a la Liga de Campeones Concacaf 2021.

"Solo espero aprender de esto y que no vuelva a pasar", cerró el futbolista esmeralda.