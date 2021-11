Horarios y criterios de desempates: Así se jugará la vuelta de octavos de Liga de Ascenso en Honduras

La Liga de Ascenso de Honduras confirmó los horarios para la vuelta de los octavos de final del Torneo Apertura 2021. Se pondrán en marcha a partir de este viernes 5 de noviembre con dos emocionantes encuentros.

A las 7:30pm el Broncos recibirá al Villanueva FC en el estadio Emilio Williams de Choluteca. Los "Tigres Cañeros" llegan con ventaja por el triunfo 1-0 en la ida.

A la misma hora (7:30-m), pero en Santa Bárbara, el Real Juventud se medirá al CD Choloma. El primer round quedó igualado 1-1, por lo que se espera un partidazo.

Lone FC por confirmar estadio

El sábado 6 se jugarán dos encuentros más. El choque Lone FC vs. Deportes Savio está pendiente de definir fecha y estadio.

El mismo día, pero a las 7:00pm en el estadio Juan Ramón Brevé se disputará Juticalpa vs. Santa Rosa FC.

Los canecheros se impusieron 3-1 de visita en la ida con Doblete de Maynor Cabrera y otro tanto de Sendel Cruz.

El domingo se definirán los últimos boletos a cuarto

El domingo 7 de noviembre se conocerán los últimos cuatro clasificados a semifinales del Apertura en Liga de Ascenso.

A las 3:00pm el Tela FC recibirá al Social Sol. En la ida los teleños consiguieron un apretado triunfo 4-3 de visita en Olanchito.

San José Clash vs. CD Inter se medirán a la misma hora (3:00pm) en el estadio Carlos Calderón de San Juan, Pueblo. La id quedó 2-2 en El Triunfo, Choluteca.

También a las 3 de la tarde, pero en Tocoa el Boca Juniors recibirá a Olancho FC. Los Potros buscarán sentenciar la llave tras imponerse 4-0 en la ida.

Cerrará la jornada el duelo Génesis Huracán vs. Olimpia Occidental en San Lorenzo, Valle. La llave está igualada 1-1 y cualquier cosa puede suceder.

¿Qué dicen las bases del campeonato si hay empates?

El reglamento indica que si hay empate en puntos entre dos equipos, avanzará a cuartos de final el equipo que tenga mejor diferencia de goles de goles.

Si esto persiste la igualdad en este primer criterio, entonces clasificará el club mejor posicionado en su grupo.

La vuelta de los octavos de Liga de Ascenso

Viernes 5 de noviembre

7:30pm CD Broncos vs. Villanueva FC

7:30pm Real Juventud v. CD Choloma

Sábado 6 de noviembre

7:00pm Juticalpa vs. Santa Rosa FC

Lone F vs. Deportes Savio (Pendiente de confirmar estadio)

Domingo 7 de noviembre

3:00pm Tela FC vs. Social Sol

3:00pm San José Clash vs. CD Inter

3:00pm Boca Juniors v. Olancho FC

5:00PM Génesis Huracán vs. Olimpia Occidental