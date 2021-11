Motagua planifica jugar ante Forge de Canadá afuera del país previniendo una crisis política por las Elecciones

Motagua está pensando seriamente en jugar afuera del país el encuentro de vuelta contra el Forge de Canadá por las semifinales de la Liga Concacaf porque temen que dependiendo del resultado de las Elecciones Generales de Honduras que son el domingo 28 de noviembre, se venga una crisis política. La ida está programada para jugarse en Norteamérica el 23 de este mes.

El presidente del cuadro azul, Eduardo Atala, manifestó que están desde este momento planificando el próximo encuentro se pueda disputar en una cancha alterna y han pensado en países vecinos como Guatemala o Estados Unidos, pues el encuentro de vuelta se disputará dos días después de las Elecciones Generales.

“Si el 30 de noviembre no se puede tener el partido vamos a perder la clasificación porque no se va a poder jugar el encuentro. El domingo 28 de noviembre son las Elecciones Generales y el 30 viene el Forge. Nosotros vamos a buscar una cancha alterna ya sea en Guatemala para planificar el juego, también poder hacer el encuentro en Houston, EUA. Si hay un relajo aquí tampoco podrá haber aeropuerto para que llegue el club visitante. No está definido pero lo estamos planificando; ese es el mismo problema que tiene la Liga Nacional con la programación de juegos después de las elecciones”, comentó Eddy Atala al programa radial Minuto 90 que conduce Yanuario Paz en RCV.

Don Eduardo hizo un análisis de la situación política del país con las Elecciones Generales. Prevé que por el clima que se vive actualmente, los resultados que se revelen la noche del domingo 28 de noviembre, pueden hacer que el país vuelva a vivir una nueva crisis electoral que termine generando mucha problemática como pasó en noviembre del 2017.

“Estos temas pasan cuando la situación no es tan estable como nuestras democracias que no es correcta y todo mundo quiere imponer su ley. Deberíamos ser respetuosos de los resultados, de la voluntad del pueblo y será Presidente del país el que saque más votos. Sabemos que no se toman decisiones como tener una segunda vuelta en las elecciones y estas son las consecuencias porque nadie alcanza el 50% de los votos. Son cosas que la democracia debe mejorar. Afecta al fútbol que no es importante, pero sí al país. Eso hace que una democracia sea trágica, tenemos que mejorar mucho. Eso es lo que tenemos por ahora”, comentó Atala.

Las Elecciones Generales de Honduras será una contienda que definirá el rumbo del país. De momento muchas empresas también están tomando medidas, pues con la experiencia que se vivió en 2017 donde hubo saqueos, toma de carreteras y vandalismo en las calles, el Motagua no quiere perder una clasificación a una final de un torneo que busca ganar.