Edy Atala, presidente de Motagua: “Tengo 10 trofeos de Liga Nacional en mi oficina; me gustaría ganar uno de Concacaf”

Motagua está peleando por ser primero del torneo local, en las semifinales de la Liga Concacaf y clasificados como único equipo hondureño en la próxima Champions League. Para Eduardo Atala, presidente del azul, esto se debe a la planificación que tienen y la confianza que le han dado a Diego Vázquez.

Atala explicó que la apuesta de Motagua a priori es ganar este torneo internacional, mismo que se les ha escapado en dos oportunidades, uno ante el Herediano y el otro frente al Saprissa de Costa Rica. Por eso con anticipación están planificando medidas.

“De los otros (torneos de Liga Nacional) tengo como 10 trofeos en la Oficina y de Concacaf no tengo ninguno. Es cierto lo que dice Pedro Troglio que cuando se trabaja para ganar los dos es complejo. Si no tengo opción, me encantaría poder ganar la Liga Concacaf, es una aspiración importante que tenemos y hay una buena oportunidad que la queremos aprovechar”, dijo el máximo jerarca del azul en Minuto 90 de RCV.

Uno de los periodistas de la radio le hizo el comentario a Eddy, donde le explicó que con la llegada de Diego Vázquez, Motagua había mantenido una solidez, además había contratado jugadores baratos y siempre competía, que Diego había tenido la suerte de haber llegado a salvar al cuadro capitalino; pero el dirigente le dio una clara explicación.

“No sé si es suerte, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo. No muchos hubieran tomado el riesgo de entrar a un campeonato con un cuerpo técnico joven. No creo tampoco que Motagua sea barato, es un equipo bastante caro, no tan caro como Olimpia; no somos Olimpia, pero nuestro equipo es el segundo más caro de Honduras, allí peleando con Real España porque algunas veces… Nosotros no tenemos directivos que pagan ciertos jugadores como otros y me parece que eso puede ser un error y a aquí no pasa. En Motagua, o todos están pagados o nadie está pagado, porque no puede ser que tres o cuatro que pagan directivos si reciban sueldo y el resto del equipo no; nosotros no permitimos ese tipo de acciones dentro del equipo. No somos baratos, tampoco somos el equipo más caro, tampoco somos equipo con suerte”, comentó.

Luego siguió explicando el tema del entrenador. “Tampoco es que Diego Martín salvó a Motagua, tal vez nosotros salvamos a Diego porque Diego Martín Vázquez antes de Motagua no era nadie. Estamos haciendo un buen trabajo en conjunto, los dos ya como cuerpo técnico y jugadores… Ya quisiera verlos lidiando con Diego a la hora de negociar contratos o arreglo de jugadores. Eso es un calvario completo”, comentó Eddie Atala.

Finalmente, le dio crédito al gran trabajo en común que han hecho con el argentino que ahora en noviembre cumplirá ocho años al mando del ciclón. “En Motagua no es fácil llegar y quedarse por ocho años, es un récord centroamericano de un entrenador en una sola institución por tanto tiempo y esto es producto de un respeto mutuo y de trabajo del cuerpo técnico que nosotros valoramos porque lo hacen muy profesionalmente, pero también es un trabajo de la junta directiva que pasa permanentemente cumpliendo con los compromisos que requiere tener un equipo competitivo”, afirmó Eduardo Atala.