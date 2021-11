Troglio revela cuál de los tres títulos que ganó con Olimpia le costó menos: ''Fue el más cómodo''

Pedro Troglio sabe que en Olimpia solo se celebran los títulos. El técnico argentino explica que quedar como segundo en el campeonato no sirve de nada, que lo único que vale es ganar y por último dar la vuelta olímpica con el resto de sus dirigidos.

''A nosotros no nos ha sobrado nada, en el campeonato pasado le ganamos al Real España 2-1 de local, luego le empatamos 0-0; igualamos de visita con el Vida que nos pudo haber ganado, y con Motagua, perdimos la primer final y le ganamos la otra en penales, tampoco nos sobró. Nosotros en Olimpia y Motagua tenemos una carta más, pero no quiere decir que podés salir campeón'', dijo Troglio en el programa 'Minuto 90' de RCV.

El entrenador de los albos asegura que no es fácil salir campeón en el fútbol de Honduras y que el título que levantó sin tantas complicaciones fue el primero, cuando recién había llegado al banquillo blanco.

''En finales, con partidos a ida y vuelta los equipos de experiencia que están acostumbrados a la lucha también tienen una oportunidad más. Todos los campeonatos ganados han sido difícil, creo que el primero fue el que estuvo más cómodo, pero los otros nos costaron mucho'', reveló Pedro.

Asimismo, comenta que pasa pendiente de sus jugadores para mantenerlos en las mejores condiciones y se pronuncia sobre las veces que ha tenido roces con la prensa catracha.

''Yo he trabajado como en todos los lados tratando que los jugadores se cuiden en la alimentación y los trabajos físico. Tengo la virtud de darles la motivación porque vengo de abajo, y cuando me peleo con ustedes (los periodistas) es para darle un poco de relax al grupo. A los jugadores les digo, nos están criticando y es para que se piquen un poco. Me siento un extranjero en el país y quiero ser prudente y cumplir con lo que hago'', afirmó.

Finalmente, Troglio explicó que por ahora solo piensa en sentenciar el juego del sábado ante Motagua y cerrar ganando al Platense para buscar el primer lugar, aunque lo primordial al final será el título.

''No nos sirve salir segundo, si sos campeón es un éxito, no sirve nada más que ganar'', sentenció el sudamericano.