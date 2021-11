Yustin Arboleda reflexiona y acepta que golpeó la puerta de los árbitros: "No tendría que haber actuado así"

El nombre Yustin Arboleda volvió a sonar entre semana como uno de los temas controversiales después de recibir una sanción económica por golpear la puerta del camerino de los árbitros tras el encuentro ante Marathón por la jornada 16 del Torneo Apertura 2021.

Después de este suceso, el delantero del Olimpia guardó lugar para conceder una entrevista a Fútbol y Pasión en donde reflexionó y descargó contra el arbitraje de la Liga Nacional sucedido de todas las acciones en donde se ve involucrado y que considera como injustas.

Arboleda confirmó lo escrito en el acta de los árbitros al mencionar que "-¿golpeé la puerta del camerino? sí la golpeé... ¿Me equivoqué...? -sí y lo reconozco- no tendría que haber actuado así, pero que digan cosas que no pasaron, no fue así. Esas cosas me molestan, si dicen la verdad, yo me voy a callar, pero si son cosas que no son me incomodan".

Y agregó que "yo no soy la persona más recta, pero la injusticia no me gusta a mí y quizá eso ha sido uno de mis pecados o que quizá reclamos cosas en el campo que no son justas y quizá eso me ha costado las expulsiones o tarjetas. De ahora en adelante me voy a dedicar a jugar y que los árbitros hagan su trabajo; ellos sabrán lo que tienen que hacer, será la manera más sana de sobrellevar esta situación".

El árbitro Selvin Brown fue el encargado de impartir justicia entre Olimpia y Marathón

Finalmente, sobre este tema cerró en "llega un momento en que cansa que siempre lo mismo, yo me dedicaré a jugar fútbol y ellos en su trabajo. Es una situación difícil. No son todos los árbitros, hay algunos que son responsables. Escucho muchas cosas en la cancha de ellos hacia los jugadores que no son las correctas y no todos los árbitros lo hacen, hay otras que hacen su trabajo como lo tienen que hacer. Los respeto, sé que es una situación compleja".

CRÍTICAS Y SU PASAJE EN HONDURAS

El delantero colombiano Yustin Arboleda lleva cinco años viviendo en Honduras y sobre su pasaje en tierras catrachas reflexiona en que "los mejores años de mi carrera los he vivido en Honduras, mi hija es hondureña, le tengo un gran aprecio al país, pero si hay cosas que no me gustan las tengo que decir porque no me gusta quedarme callado cuando veo que algo es incorrecto".

¿Ayuda arbitral al Olimpia? -se le consultó-: "Yo era uno de los que pensaban de esa forma cuando estaba en Marathón. Yo pensaba, -cómo le ayudan a Olimpia o Motagua-, pero no es así".

PROBLEMAS ÍNTIMOS

Continuando en la amplia entrevista, Arboleda hizo alusión en que el mundo de un futbolista no es como se ve en televisión: "color de rosas", sino de muchos altos y bajos. También reveló que perdió a su madre y que por causa de la etapa fuerte de la pandemia, no pudo viajar a despedirse.

"Mucha gente piensa que como futbolistas no nos duele nada o que no tenemos problemas. Yo perdí a mi mamá en covid el año pasado, no viajé porque estábamos en pandemia; he perdido amigos, vivo metido en un hotel, mi familia sola en la casa, me ha tocado estar solo este torneo", soltó.

"Tenemos que lidiar con muchas cosas, la gente no sabe con qué problemas lidiamos. Creen que todo es color de rosas y que el futbolista se da buena vida, pero tenemos muchas dificultades porque somos seres humanos comunes y corrientes", añadió.

Para cerrar con la conversación, detalló que su contrato con los merengues finaliza el 30 de diciembre, su deseo es seguir en el club, pero que si no es así, siempre estará agradecido.

"Si no pues, buscaremos otros horizontes porque la vida sigue. Por supuesto que me gustaría seguir en Honduras, mi familia se siente contento; si el día de mañana me toca irme lo voy a llevar siempre porque los mejores años de mi carrera los he vivido acá", cerró.

Otras frases:

"Yo no estoy criticando a los árbitros o juzgando, yo también me equivoco, somos seres humanos y nos podemos equivocar"

"No somos caramelo dulce para caerle bien a todos, pero los buenos son más. Estoy agradecido con la gente de Marathón y Olimpia"

-"¿Que tenemos buenos salarios?- eso te lo vas ganando con el tiempo. Cuando debuté con 18 años no ganaba lo que hoy gano, todo es un proceso y es como todo trabajo".