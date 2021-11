Mateo Emilio, el heredero de la dinastía Yibrín que ya gestiona como dirigente deportivo en el Real España

Real España es uno de los equipos que se ha caracterizado por tener una junta de directiva y de aportantes muy amplia.

Las generaciones van pasando y sus descendientes van ocupando esos cargos, pues la pasión con la que manejan el club los ha hecho mantener una economía sólida. Ahora asoma una nueva camada de jóvenes dirigentes, hijos de dirigentes y empresarios, que ya están gestionando.

Es el caso de Mateo Emilio Yibrín, el hijo mayor de Mateo Miguel Yibrín, el presidente vitalicio del club y uno de los exitosos dirigentes que se encargó de la modernización del club en las últimas dos décadas. Hoy su heredero ya está en la junta directiva y ocupa el cargo de vicepresidente deportivo.

"Desde pequeño siempre he estado cerca de este mundo del fútbol y de mi amado Real España. Es algo con lo que he nacido y aquí estoy feliz de acompañar al presidente Elías Burbara en la directiva, apoyando, aprendiendo, entendiendo cómo funciona el fútbol a nivel deportivo, administrativo y político en Honduras. Es de las cosas buenas que tiene el país y por eso estamos dispuestos a apoyarlo, creer en el fútbol e invertir en el", contó a DIEZ el joven directivo quien también ya da sus pininos como empresario acompañando el consorcio de empresas de su padre.

Mateo Yibrín junto a su padre en 2013 en el penúltim título del club que ganó en Tocoa a Real Sociedad.

La gestión de Mateo Emilio en Real España es estar de cerca del director deportivo, en este caso del tico Javier Delgado, una de las cabezas que toma decisiones que marcan el rumbo del club en la parte deportiva, pues es el encargado de los fichajes, además de que el equipo marche en armonía.

"Lo primero que he aprendido de mi papá y lo más importante es la honradez y los valores. Eso es lo vital. Real España siempre se ha considerado por ser un equipo de gente buena, gente trabajadora que hacemos las cosas bien. Que cuando ganamos es porque hacemos las cosas buenas y que las merecemos, no por nada más, eso es lo que he aprendido de mi papá y me ha inculcado el amor al equipo y defenderlo ante cualquier cosa", reconoció Mateo quien es graduado en la Escuela Internacional y posee licenciatura en Administración de Empresas con un enfoque en Finanzas y Análisis de Negocio y un enfoque secundario en Ciencias Organizacionales que sacó en la Universidad de Washington, Estados Unidos.

Mateo Emilio ya se codea con los principales directivos y aportantes del club aurinegro, su padre es su mayor consejero y sueña más adelante tomar la presidencia del club.

Desde hace poco más de un año, Mateo hijo se ha mantenido de cerca en Real España, tras finalizar sus estudios superiores, el joven empresario quiere seguir los pasos de su padre. Es su consejero y le gusta escuchar. Su papá es un dirigente que conoce al dedillo la forma en cómo se gestiona una institución grande que sabe canalizar los recursos, además ha sido parte de las comisiones de selecciones.

"Mi puesto es vicepresidencia deportiva y estar de cerca con "El Sheriff" (Javier Delgado), porque él es el enlace entre la dirigencia, primer equipo y cuerpo técnico. Pero aquí hay mucha labor porque los directivos estamos como voluntarios, no tenemos salario ni nada y el tiempo es lo más valioso que se aporta, se usa para ayudar a conseguir patrocinadores, logística para partidos, viajes, ayudar con otro tipo de logística para los entrenamiento y pretemporada; enlaces con otras instituciones", detalla.

Mateo también está colaborando en una parte más allá de lo deportivo y trabaja actualmente con una Universidad en Honduras donde están buscando que les haga un diagnóstico y plan de mejora para la salud nutricional, física y deportiva para los futbolistas del club. "Cuando lo tengamos oficializado lo vamos a anunciar".

"Estamos ayudando a los que saben como Elías Burbara y mi tío "Chuje" (Jesús) Yacamán que llevan varios años en la directiva de la institución", explicó Mateo Emilio que está muy emocionado con el proceso que llevan con "Potro" Gutiérrez que está peleando por llevar a la máquina a una nueva final. "Eso es lo que esperamos todos", dijo.