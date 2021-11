Wanda Nara pone sal a la herida y sube polémica foto de Maxi López en medio de su divorcio con Icardi

Sigue la novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la separación es inminente y la chica argentina le habría mandado un fuerte dardo al jugador del PSG en las últimas horas.

Futbolista del Real Madrid es involucrado en el escándalo de la separación entre Wanda e Icardi



La argentina subió a sus redes sociales una foto de Maxi López, su ex pareja, junto a los pequeños que tienen en común y el escándalo no deja de dar nuevos detalles.





Wanda e Icardi están en proceso de divorcio luego de que el futbolista le fuese infiel con China Suárez en un hotel de París, ciudad donde vive el jugador.



La publicación resulta sorprendente ya que Maxi y Wanda acabaron fatal, después de que ella se fuera con Icardi, con el que compartía vestuario en la Sampdoria.





Desde el programa "Los Ángeles de la Mañana", afirman que Wanda es: "Muy viva y que sabe dónde golpear a Icardi", todo esto luego de su separación.



"Esa foto la hace para que se joda Icardi porque él lo odia a Maxi. Wanda es la más viva del mundo, esto lo hace todo por Mauro. Yo anotaría ‘ojo con Wanda y Maxi’ también. Lo anotaría para el futuro. Están demasiado bien, me llama mucho la atención la reconciliación tan rápida entre Maxi y Wanda después de tanto odio durante años", comentó Yanina Latorre, comunicadora del citado programa.

Icardi no se ha pronunciado al respecto y sigue concentrado en el próximo partido del PSG, que es contra el Girondins de Burdeos del hondureño Alberth Elis.