Real Juventud y Villanueva avanzan a los cuartos de final del Apertura 2021 en la Liga de Ascenso en Honduras  

El torneo Apertura 2021 de la Liga de Ascenso en Honduras ya conoce a los primeros dos equipos que consiguieron boleto a los cuartos de final este viernes.



Real Juventud y Villanueva lograron la clasificación al vencer al Choloma y Broncos en sus respectivos partidos, ambos ya conocen la llave de la que saldrá su próximo rival.



Los de Santa Bárbara derrotaron al Choloma 2-1 en el encuentro de vuelta y en global terminaron 4-3. Ahora esperan al ganador de Boca Junior vs Olancho FC para los cuartos de final.





Los goles del Real Juventud fueron anotados por Randy Diamond (minuto 10) y el colombiano Yansi Quiñonez (40). Descontó para Choloma Kevin Villanueva al 14.



Por otro lado, Villanueva fue el segundo equipo que consiguió su boleto para los cuartos de final, esto al derrotar a Broncos 1-0 de visitante, 2-0 acabó el global. El gol de este encuentro lo hizo Milton Suazo al minuto 75.



Ahora el Villanueva espera rival de la llave entre Génesis Huracán vs Olimpia Occidental, quienes se enfrentan el domingo tras haber empatado en la ida 1-1.





LAS OTRAS LLAVES DE OCTAVOS



SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE

Lone FC vs Deporte Savio (3:00 P.M) GLOBAL: 0-1

Juticalpa vs Santa Rosa FC (7:00 P.M) GLOBAL: 3-1



DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE

Tela FC vs Social Sol (3:00 P.M) GLOBAL: 4-3

San José Clash vs CD Inter (3:00 P.M) GLOBAL: 2-2

Boca Junior vs Olancho FC (3:00 P.M) GLOBAL: 4-0