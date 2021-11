Olimpia y Motagua decepcionaron en el Clásico y perdieron toda posibilidad de ser primer lugar del Apertura 2021

Olimpia y Motagua no se hicieron daño y destruyeron sus posibilidades de alcanzar el primer lugar del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional tras un aburrido empate 0-0.

Tabla de posiciones del Apertura 2021: Olimpia y Motagua se 'matan' entre ellos mismos en su lucha por el liderato



En un aburrido primer tiempo la posibilidad más clara la tuvo Eddie Hernández al minuto 38 luego de un centro desde la derecha por parte de Christian Altamirano que el delantero remató, pero su cabezazo salió cerca del marco de Jonathan Rougier.



Ya para la segunda mitad, Diego Vázquez hizo cambios y la entrada de Gonzalo Klusener refrescó el ataque. A pocos minutos (53) de haber entrado el delantero argentino tuvo una clara ante Edrick Menjívar, pero su remate de cabeza les salió a las manos del arquero del León.





Más adelante Eddie Hernández tuvo otra chance para Olimpia. En esta ocasión una buena salida de Rougier evitó que el atacante hondureño tuviera una buena colocación para definir la jugada que comenzó con un gran pase de Jorge Álvarez.

Motagua no contará con su línea defensiva titular para el cierre de la jornada 18 por convocatoria a la "H"



Ya en los minutos finales, Diego Auzqui dispuso de un tiro libre luego de una falta que José Mario Pinto le cometió a "Camellito" Delgado. El argentino hizo una gran ejecución, pero Menjívar voló para tapar el disparo y cerrar la igualada.



Con la división de puntos, Motagua y Olimpia llegaron a 32 unidades y quedaron sin posibilidades de quedar primer lugar, ya que el Vida tiene 36 puntos a falta solo de una jornada para el cierre del Apertura 2021.

Motagua explota y exige evidencias a Comisión de Disciplina tras recibir castigos económicos



En la última fecha, los azules recibirán en el estadio Nacional al Honduras Progreso y los blancos van a Puerto Cortés para visitar al Platense. Ambos cotejos se llevarán a cabo el próximo martes a las 7:00 de la noche.





FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Olimpia vs Motagua: Marcador 0-0.



ALINEACIONES Y CAMBIOS



Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 46. Jamir Maldonado, 6. Brayan Beckeles, 4. José García, 25. Javier Portillo, 31. Christian Altamirano (Jorge Álvarez 55'), 32. Carlos Pineda (Patón Mejía 88'), 15. Edwin Rodríguez (Jared Velázquez 71'), 21. José Mario Pinto, 30. Eddie Hernández y 27. Jerry Bengtson (C) (Jorge Benguché 71') .







Suplentes: 36. Guity, 59. Orellana, 24. Chama Córdova, 12. Díaz, 8. Banegas, 45. González, 47. Chimilio, 29. Mejía, 23. Álvarez, 66. Velázquez, 9. Benguché y 7. Diego Reyes.



Tarjetas amarillas: Jerry Bengtson (12), Patón Mejía (32), José Mario Pinto (89).



Tarjetas rojas: No hubo



Motagua: 19. Jonathan Rougier (C), 12. Marcelo Santos, 5. Marcelo Pereira, 3. Carlos Meléndez, 24. Omar Elvir, 35. Cristopher Meléndez (Diego Auzqui 45'), 23. Juan Delgado, 34. Kevin López (Jesse Moncada 64'), 7. Iván López (Gonzalo Klusener 50'), 21. Roberto Moreira (Josué Villafranca 64) y 54. Andy Hernández (Diego Rodríguez 45').







Suplentes: 25. Marlon Licona, 17. Wesley Decas, 18. Diego Rodríguez, 32. Jonathan Núñez, 22. Jesse Moncada, 10. Matías Galvaliz, 9. Gonzalo Klusener, 11. Marco Tulio Vega, 26. Josué Villafranca, 31. Diego Auzqui, 4. Carlos Mejía y 40. Yostin Obando.



Tarjetas amarillas: Cristopher Meléndez (12), Roberto Moreira (73) y Diego Auzqui (80).



Tarjetas rojas: No hubo



Estadio: Nacional



Árbitro: Melvin Matamoros