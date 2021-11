Pedro Troglio sorprende y revela la razón por la cual Jorge Benguché no ha podido levantar su nivel

Olimpia y Motagua decepcionaron en el clásico que se disputó este sábado en el estadio Nacional tras empatar 0-0 por la jornada 11 del Apertura 2021 de la Liga Nacional.



Luego de la igualada, Pedro Troglio se presentó en conferencia de prensa y habló sobre el partido, de la posibilidad que tiene el equipo y de la situación que pasa Jorge Benguché.



El delantero no ha podido levantar su nivel luego de su paso por el Boavista de Portugal, donde tuvo nula participación y tuvo que regresar al país.

Pedro Troglio sorprendió y reveló la razón por la que el "Toro" no recupera la titularidad en Olimpia, algo que en los primeros años del DT argentino en la Liga de Honduras tenía. En el jugo contra Motagua no fue titular y entró de cambio al minuto 71.



"Jorge necesita que paremos un poco y pueda hacer unos días de adaptación y no los ha tenido, él estuvo un año parado en Portugal, se fue a los Olímpicos, no paró, no pudo hacer una pretemporada, no está al 100 por ciento y tenemos que esperar que se vaya acomodando, pero es el caso de él y todos los muchachos que se me fueron a Selección que entre Olimpia y Copa Oro les ha costado, todos han pasado por alguna lesión, no ha parado y es el caso también Jorge, ojalá lo vayamos acomodando en estos 10-12 días que tendremos después del martes, pero eso hará Jorge descansar un poco y hacer una pretemporada", afirmó Troglio.

A Benguché solo le resta trabajar duro para competir con Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y Eddie Hernández por un puesto de delantero titular en Olimpia.