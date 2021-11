El otro lado del "Potro" Gutiérrez: El amor por la comida mexicana, sus gustos musicales; es un romántico y enamorado

"Te molesta, el perro que ladró, de alegría, anunciando tu llegada... y me dices este perro está loco, que le ladra a la persona equivocada" es la canción “Un millón de primaveras” de Vicente Fernández que suena al fondo mientras Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador mexicano del Real España, se acomoda, toma un sorbo de jugó de tamarindo para comenzar a contarnos de su vida afuera del fútbol.

El olor a los tacos invade el escenario donde da la nota y el sonido del aceite que cocina la carne es ensordecedor. El DT nos presente su otro yo; ese lado desconocido del estratega que hoy tiene soñando a la afición aurinegra con la vuelta de un nuevo campeonato. No solo es buen estratega, también sabe de cocina.

Es fanático de la música Pedro Infante; amante de la música ranchera y unos buenos tacos pero con mucho picante. No le gusta mucho el humor del gran Mario Moreno “Cantinflas” ni de la serie de Chespirito, “El Chavo del Ocho” o "El Chapulín Colorado" por una razón: “Es que esos güeyes hacen ver al mexicano como un tonto y no es así”. Ese es “El Potro” que hoy nos habla de sus gustos por la gastronomía y su vida afuera del fútbol.

Gutiérrez quiere terminar el 2021 con una estrella en el pecho. “La quiero y la sueño, yo trabajo donde voy para ser campeón”, explicó mientras saboreaba unos buenos tacos mexicanos que él mismo enrolló a su estilo.

"Potro" se metió a la cocina del restaurante sampedrano Taco Shop y nos mostró como un buen mexicano prepara sus tacos. "Me encantan las rancheras; los corridos no tanto, esos no porque ya sabes de lo que hablan y claro...no van conmigo", dice siempre con una sonrisa. Nos enseña como se deben comer los taquitos.

El entrenador de Real España preparando algunos tacos mexicanos durante la entrevista. Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Usted de qué parte de México es profe?

Yo soy del DF, nacido en el corazón de Ciudad de México. Mi padre si es originario de Hildalgo, pero yo soy de la capital.

¿Cómo se ha sentido en este año que lleva en Honduras; ya está familiarizado en San Pedro Sula?

Sí. Creo que como todo cambio lleva su tiempo de adaptación como el clima que es de mucha calor, pero es un calor muy parecido a Los Mochis en Sinaloa, o como Ciudad Victoria donde estuve en Correcaminos que es un calor diferente; igual en Cancún que fue la penúltima ciudad donde estuve. También al tráfico en las horas pico. Nosotros entrenamos por la tarde y se hace un suplicio de regreso de 6.00 a 7.00 para la casa. La comida, no se sufre tanto, aunque con una sazón distinta, tiene cosas muy parecidas a la comida mexicana guardando las distancias a una gastronomía y otra. En el fútbol, soy un convencido que cada país tiene su ADN futbolístico como la forma, afición y la historia de los equipos. Nos hemos ido adaptando paulatinamente y estamos contentos.

Me siento como en su México, mucho olor a tacos: ¿Qué no falta en el menú de la comida que usted consume?

En el menú lo que he extrañado y que lo he ido implementando porque aquí hay chile habanero, son las salsas que piquen. Aquí venden muchas salsas pero no pican nada, de esas que realmente que se sienta lo que se come. Para mí es fundamental la tortilla y ya encontramos un lugar donde las venden, pues las de aquí son más gruesas, no es la misma sensación que la tortilla delgadita. No hay mucha queja porque aquí venden chile habanero y mi esposa lo rebana con cebollita y limón; yo a todo le pongo salsa.

¿Por qué es tan famosa la comida mexicana para usted?

Hijo, que buena pregunta. Porque es muy variada. En el norte hay un tipo de comida, en el occidente que es la zona de Guadalajara, Puerto Vallarta otra, en Yucatán hay venado y cochinita… -ya hasta me dio hambre- la variedad tiene un condimento único. A mí lo los frijoles me gustan con epazote y así se hacen en México. Mi abuelo tenía una olla de barro y allí ponía los frijoles negros que les ponía sal y epazote que le daba un sabor que bueno… es de esas cosas que me gustan mucho. Es una manera diferente, ni mejor ni peor.

¿Con qué se pueden comparar los tacos en el ámbito cotidiano?

Yo creo que los tacos… bueno, el mexicano vive de la vitamina T; que son tacos, tamales, tostadas, tortillas, tortas… yo creo y he visto que para el mexicano y hondureño la tortilla es pieza fundamental de la comida. A lo mejor no te lo hacen taco pero con tortilla siempre le da otro sabor a la comida.

El "Potro" Gutiérrez confiesa que le encanta el chile y los que hay en Honduras "no pican nada". Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Cómo prepara usted sus tacos, qué no le deben faltar?

Allí depende del tipo de taco. Un taco de carne asada, debe de llevar su salsa verde de tomate de verde, esa con cebolla y chile verde para que pique, sal, ajo y vamos. Eso es lo básico para un taco que a mí me debe gustar.

¿Usted los acompaña con una buena cerveza o refresco?

No tomo cerveza. Desde muy chico, por cuestiones psicológicas familiares, la cerveza no fue favorita. Mi papá es del estado de Hidalgo y allí se bebe pulque que es una bebida que se extrae del maguey, es una bebida tradicional desde los aztecas. Se saca el aguamiel, la gente va en sus burros a raspar el maguey, la cargaban en sus barrilitos y las llevaban al tinacal que es un recipiente de madera grande como de unos tres metros de diámetros. Allí se fermentaba el pulque. Después ya no jugábamos, no salíamos a echarnos la cascarita porque ya estaban bien entrados en el pulque (bolos) y nunca me gustó tanto. Un buen taco siempre lo acompaño con un buen refresco de cola.

¿Cómo es en su casa; es hogareño?

Soy un tipo que por lo mismo del trabajo cuando terminas tu jornada no quieres salir a ningún lado. La gente del fútbol vivimos al revés de la gente común y corriente, a lo que me refiero que esta gente va a la oficina toda la semana y tiene los fines de semana libre; entonces, hacen fiestas los fines de semana, todo. El que está en el fútbol es al revés; estás en la mañana y gran parte de la tarde en casa, pero los fines de semana no estás. Cuando están de vacaciones todos, tú estás de pretemporada, eso trae líos porque cuando tu familia quiere salir tú te quieres quedar en casa y eso genera conflictos. Hoy tengo tres hijos fantásticos, Raúl que tiene 25 años, Lucía de 21 y mi hija más pequeña de mi segundo matrimonio que tiene 6 y medio; entonces, tener una niña pequeña requiere volver a ponerte las pilas porque la niña quiere jugar, nadar y hay que estar con ella. Me gusta ver películas, leer libros.

¿Qué tipo de películas le gusta ver?

Trato de verlas todas; hay algunas malísimas pero hay otras que tienen tantas cosas que hasta se les pierde el hilo. Disfruto ver películas de acción, no sé, Harry Potter que fue fantástico no solo en película sino en libros. También me gustan las de deportes como algunas que tienen temas de relaciones humanas.

¿Y libros?

Me gusta leer muchos libros de fútbol. Soy muy fan de Jorge Valdano, pero también leo Harry Potter, libros de acción y aventura, igual el Código Da Vinci, ese tipo de lecturas. La vez pasada estaba leyendo uno que se llama “Como ser efectivo y vender todo lo que quieras”… cosas que te sirvan.

¿Su familia vive con usted, ya se vino de México?

Mi familia vive aquí, obviamente que mis hijos mayores ya están haciendo su vida en México, pero sí, mi esposa Kary y mi chiquita Isabella vivimos aquí. No podría ser de otra manera.

Gutiérrez es una persona que disfruta estar en casa y también le gusta ver películas. Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Qué es lo que más le gusta de San Pedro Sula?

Ahorita con todo el tema de la pandemia se ha limitado mucho. Ya lo veníamos viviendo desde Guadalajara estas restricciones. Ahora mi hija está aferrada a que quiere subir a caminar a la Coca-Cola que quiere ir a caminar. No he ido todavía yo pero lo haré con ella. Ya hemos ido a Tela, estamos descubriendo el país.

Luego "Potro" se metió a la taquera, comenzó a armar el almuerzo. Nos explicó el paso a paso de cómo debe quedar la carne. En la cocina, con sus dos cuacharas planas toma las tortillas... la música mexicana sigue sonando. Don Carlos Pereira, propietario del restaurante Taco Shop, le explica que él es de Guadalajara, que vende todo tipo de comida y aprovechan para hacerse amigos.

Llegó la hora de la comida; la mesa está servida, el profe Gutiérrez disfruta como si se encontrara en su México lindo y querido. "Los mexicanos somos chingones, nacemos donde nos da la gana, dice un refrán", comentó. Así terminamos una charla muy amena que nos dejó al descubierto un hombre apasionado por lo que hace, un ganador nato y sobre todo un ser humano que nunca se da por vencido ante nada.