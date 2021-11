EN VIVO: ¡Alineaciones confirmadas para la jornada 18 del torneo Apertura 2021 en Honduras!

Hoy 7:00pm (Jornada 18 del Apertura)

Platense vs. Olimpia

Real Sociedad vs. Marathón

Motagua vs. Honduras Progreso

Victoria vs. UPNFM

Real España vs. Vida

Así sale Olimpia vs Platense: Alex Guity, Jamir Maldonado, Brayan Beckeles, Javier García, Javier Portillo; Jared Velásquez, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Cristian Altamirano; Eddie Hernández y Jerry Bengtson.

El 11 de Real España: Michaell Perelló, Wisdom Quayé, Devron García, Getsel Montes, Franklin Flores; Mayron Flores, Jhow Benavidez, Alejandro Reyes, Carlos Bernárdez, Darixon Vuelto y Ramiro Rocca,

El 11 del Vida: Celio Valladares, Bryan Bernárdez, Juan Pablo Montes, Horacio Argueta, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sander, Denis Meléndez, Ederson Fúnez, Marvin Bernárdez y Angel Tejeda.

6:06pm Algunos jugadores de Real España en una de las graderías del portón de acceso de sol norte.

6:00pm Los jugadores de Motagua a su llegada al estadio Nacional para el juego ante Honduras Progreso. Los azules para cerrar segundos necesitan ganar y que Olimpia y Real España no ganen.

5:56pm Así luce en estos instantes la grada de sol del estadio Morazán donde a partir de las 7:00pm Real España y Vida se medirán en un duelo por el liderato de las vueltas.

5:55pm Bienvenidos al Minuto a Minuto de la Jornada 18 del torneo Apertura 2021 en Honduras.