Diego Vázquez advierte a la UPNFM para el repechaje: "Empatamos la llave y tenemos esa cuenta pendiente de superarlos"

El Motagua logró salir con la victoria 3-2 sobre el Honduras Progreso, pero este resultado no le permite evitar la zona del repechaje y ahora deberá enfrentar a los Lobos de la UPNFM.

Desde el punto del vista de Diego Vázquez, su equipo se vio diezmado por las bajas que tuvo en la zona baja que se encuentran en la Selección Nacional.

"Nos faltaban cinco jugadores en la parte defensiva y no tuvimos tiempo para entrenar para este partido. Venimos de jugar el sábado y con una defensa nueva es difícil acoplar".

Y agregó. "Me gustó el equipo los primeros 20 o 25 minutos, cuando estábamos frescos, ya en el segundo tiempo sentimos eso, pero pudimos hacer un gol y más allá de eso era determinante terminar ganando para lo que viene".

En cuanto a la oportunidad que le brindó a los jóvenes. "Algunos chicos aprovecharon la oportunidad, otros no tanto y de eso se forma un equipo, pero es difícil la cohesión con cinco jugadores menos que son titulares".

Tras confirmarse el repechaje, el timonel de las águilas aseguró. "Nosotros no mirábamos resultados, por ahí se escuchan comentarios, pero la obligación nuestra era ganar por la mayor diferencia de goles, pero solo pudimos hacerlo por uno, el equipo rival juega y está en una zona complicada".

También consideró. "Motagua al cierre está jugando el torneo internacional y no es excusa, pero no es un tema menor, el torneo local está seguido".

Vázquez es claro que debe planificar bien lo que se le viene. "Lo que se viene un muy parecido y hay que jugar cuatro partidos seguidos, vamos ver como lo realizamos para que los jugadores no sufran tanto desgaste y podamos estar bien en los dos torneos"

El técnico de las águilas considera que tienen una cuenta pendiente. "El desarrollo del torneo solo perdimos los partido con Real España y Marathón, pero fueron parejos y me atrevería a decir con un trámite favorable a Motagua. Estoy seguro que vamos a pelear, ahora viene UPNFM, no les pudimos ganar, empatamos la llave y tenemos esa cuenta pendiente de superarlos en esta llave. Si pasamos viene el Real España, los dos equipos que no les pudimos ganar y ahí vamos a tener el termómetro para ver si podemos llegar a lo más alto"